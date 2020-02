Экс-солистка «Тату» Волкова рассказала о перенесенной операции

Месяц,проведенный в Америке,дал мне столько сил,энергии,вдохновения,новых идей,ярких красок,любви и позитива????❤️???? 1.Я была в кругу близких для меня людей,друзей❤️ 2.Я открыла для себя Аризону,там я была впервые и советую побывать обязательно,кто еще не был???? 3.Было много деловых встреч,начало положено???????? 4.Сделала операцию(восстановление голоса)????все прошло удачно????❤️ 5. Познакомилась и занималась с супер- вокалисткой,узнала много нового о голосе и как с ним работать???????? 6. Сделали красивейшую фотосессию с нереальной командой???????? Photo @Igor__malakhov Mua @olenatochneva

A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Feb 7, 2020 at 10:02pm PST