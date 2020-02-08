Экс-солистка «Тату» Волкова рассказала о перенесенной операции

Москва, 8 февраля. Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова перенесла очередную операцию по восстановлению голоса. Напомним, что проблемы с голосовыми связками у певицы начались после операции по удалению опухоли.

«Во время операции по удалению опухоли мне повредили голосовой нерв. Когда я очнулась после наркоза, то должна была заговорить, но голоса у меня не было, я могла только шептать», — рассказывала Волкова.

Чтобы восстановить голос, певица легла в американскую клинику. По ее словам, операция прошла удачно.

По некоторым сведениям, Волкова собирается вернуться на музыкальную сцену. В своем Instagram она рассказала, что во время поездки по Соединенным Штатам провела несколько деловых встреч, а также познакомилась с преподавателем, который поможет ей улучшить свой вокал.

«Познакомилась и занималась с супер-вокалисткой, узнала много нового о голосе и как с ним работать», — рассказала Волкова.

Напомним, что прошлым летом в своем Instagram Волкова опубликовала две фотографии, из которых стало ясно, что певица радикально поменяла образ. Первая была сделана в казино, вторая – в косметологической клинике. Перед поклонниками певица предстала в новом образе: с загаром, челкой и заметно похудевшим лицом.

Музыкальная группа «Тату» была создана в 1999 году. Она смогла добиться международного признания. В 2003 году дуэт Юлии Волковой и Лены Катиной занял третье место на конкурсе исполнителей «Евровидение». Волкова покинула группу в 2009 году из-за ссоры с продюсером и занялась сольной карьерой