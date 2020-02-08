Советник Хаменеи предрек вывод войск США из Ирака и Сирии

Тегеран, 8 февраля. После ухода из Ирака силы США будут вынуждены покинуть Сирию, заявил советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его словам, США неизбежно покинут Ирак. Велаяти напомнил, что за вывод американских войск проголосовала большая часть иракского парламента; кроме того, эта инициатива нашла поддержку у влиятельных личностей Ирака.

Поскольку США снабжают свои войска в Сирии через Ирак, то затем неизбежно последует и вывод американских сил из Сирии.

«Уход США из Ирака означает скорый конец их присутствия в Сирии», — заявил Велаяти.

С конца прошлого года США наносят удары по шиитским группировкам в Ираке, что вызвало резкую критику Багдада. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием вывести все иностранные силы из страны.

Американские войска уже несколько десятилетий находятся на Ближнем Востоке, все глубже погружая регион в хаос и военные конфликты. Одним из последних следствий американской политики на Ближнем востоке стало убийство силами США в начале января иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшее за этим крушение украинского «Боинга» над Ираном из-за американской провокации. Уставший от разрушительного присутствия США Ирак, а также его соседи последовательно призывают американцев покинуть регион, чтобы ближневосточные страны наконец смогли сконцентрироваться на восстановлении урона, нанесенного американской политикой.