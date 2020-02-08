Ливийские племена проведут переговоры по изгнанию ПНС из Триполи

Триполи, 8 февраля. Племена Ливии до конца февраля обсудят способы, на основании которых так называемое Правительство национального согласия (ПНС) будет изгнано из Триполи, сообщает шейх племени Зувайя Сенуси Халик.

Как сообщает шейх, в ближайшем времени в Египте пройдут переговоры, результаты которых лягут в основу вопроса о распределении природных ресурсов в Ливии. Он также отметил, что в городе Тархуна состоится встреча лидеров племен, на которой будет обсуждаться изгнание ПНС из Триполи. По его словам, встреча состоится до конца февраля.

Лидеры племен обсудят легитимность ПНС под предводительством Файеза Сарраджа. В Ливии так называемое ПНС находится вне закона согласно Ливийскому политическому соглашению (также известному как Схиратское соглашение). В соответствии с документом мандат ПНС Ливии истек еще 2 года назад — в 2018 году. Несмотря на то, что некоторые государства признали законность правительства Сарраджа, доверие европейской стороны к ПНС постепенно сходит на нет.

Саррадж продолжает удерживать контроль над Триполи благодаря доходам от торговли ливийской нефтью. На эти средства содержатся наемники и боевики, на чьи преступления Саррадж закрывает глаза. Ливийские племена недовольны режимом Сарраджа и коллективно выступили против ПНС — они резко сократили объемы добычи нефти и закрыли порты, через которые экспортируется сырье. Лишив так называемое «правительство» источников дохода, ливийские племена собираются освободить столицу от оккупировавших ее боевиков и наемников.