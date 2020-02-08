Террористы ПНС застрелили мирного жителя Триполи в его собственном доме

Триполи, 8 февраля. Житель Ливии рассказал, как террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) убили мужчину, ворвавшись в его дом. Подробности этого происшествия он изложил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что инцидент имел место 7 февраля в западной части Триполи. Группа вооруженных людей ворвалась в частный дом, убив проживающего там мужчину. Никаких предпосылок к подобному нападению, по словам блогера, не было.

Напомним, что нелегитимное ПНС активно вербует террористов «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещены в РФ). По словам представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, лидеры ПНС готовы платить по 1 000 долларов авансом за прибытие в североафриканскую страну. Требуя от завербованных террористов поддержки в боях против ЛНА, ПНС дает им полный карт-бланш, разрешая грабить, похищать и убивать мирных жителей в Ливии, не опасаясь преследования.

1 Организация запрещена на территории РФ.