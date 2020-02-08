Онколог Пылев перечислил провоцирующие рак продукты

Москва, 8 февраля. Врач-онколог Андрей Пылев рассказал, какие продукты способствуют развитию риска онкологии.

Пылев подчеркнул, что кофе и шоколад могут быть источником ряда патологий, однако их влияние на развитие онкологии не так велико.

«Из доказанных факторов рациона питания [способствующих развитию онкологии] — это избыточное потребление красного мяса, химически обработанного мяса, уменьшение количества клетчатки в рационе», — заявил онколог.

По его словам, алкоголь влияет на развитие рака лишь опосредованно. Он отметил, что причиной рака также может стать слишком горячая еда.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Турина признал образование доброкачественной опухоли головы итальянца Ромео Роберто последствием разговоров по мобильному телефону. На протяжении 15 лет мужчина разговаривал по рабочему мобильному телефону больше 4 часов в день. Согласно решению суда, за нанесенный его здоровью вред телефонная компания обязана выплачивать итальянцу пожизненную пенсию.

Также сообщалось, что онкологические заболевания могут быть вызваны тысячами различных комбинаций генетических мутаций, связанных с возрастом и образом жизни. К данному заключению пришла международная группа ученых и назвала новые причины возникновения рака.

Эксперты установили последовательность нуклеотидов геномов 38 типов рака у почти 3 тыс. пациентов. Они выяснили, что 80% комбинаций генетических мутаций могут быть связаны с возрастом, а 20% — с наследственностью и образом жизни. Подчеркивается, что некоторые виды онкологии начинают развиваться за десятилетия до постановки диагноза.