ПНС Ливии признало, что получает помощь от Турции

Триполи, 8 февраля. Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) признало, что турецкие военные специалисты работают в Триполи и оказывают ему помощь, сообщает информационное агентство Anadolu, ссылаясь на представителя МИД ПНС Ливии.

Как отмечают в Триполи, военные инструкторы из Анкары прибыли в Ливию для одной цели — заниматься обучением войск ПНС. Также в ПНС добавляют, что присутствие турецких специалистов возможно, благодаря меморандуму о взаимопомощи, заключенном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Файезом Сарраджем. Однако стоит обратить внимание, что соглашение не является законным, так как заключено без одобрения единственного легитимного органа власти Ливии — Палаты представителей.

«Они находятся в Триполи, чтобы тренировать наших военнослужащих», — заявил представитель МИД ПНС.

По его словам, на службе у ПНС нет наемников, переброшенных из Сирии. Представитель ведомства говорит, что Триполи и Анкара будут продолжать сотрудничество, и что ПНС готово к решению конфликта в стране военными методами.

Заявления представителя МИД ПНС не согласуются с данными, которые есть в распоряжении международного сообщества. Анкару не один раз уличали во вмешательстве в ливийский конфликт — в Триполи регулярно приходят турецкие грузовые суда и самолеты, с оружием и военной техникой на борту. В ООН подтверждают, что эмбарго на поставку вооружений в Ливию систематически игнорируется. Во Всемирной организации отмечают, что участники конференции в Берлине (в том числе и Турция) договорились не принимать участия в ливийском кризисе. Но Анкара данное обещание не держит. Имеются свидетельства того, что Турция перебросила в Триполи несколько тысяч сирийских джихадистов.

Президент Турции Эрдоган оправдывает свои действия заявлениями СМИ о якобы присутствии в Ливии ЧВК «Вагнера». Однако глава турецкого государства не сумел привести доказательств. В свою очередь в ООН также не смогли подтвердить присутствие ЧВК в североафриканской стране.