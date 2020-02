Наргиз резко отреагировала на ситуацию с отменой ее концертов организаторами

Доброго! Считаю своим долгом разъяснить ситуацию по поводу отмены моих концертов в городах Ростов на Дону и Краснодар. Ибо проблема эта , касается в большей степени моих поклонников, приобретших билеты на мои вечерины в этих городах. Соответсвенно и моя репутация, под влиянием сих казусов , подвергается колоссальному подрыву. Ввиду событий намедни , могу смело предположить что акт отмены мероприятий, так же как и проплаченная травля в соц. сетях, был чётко спланирован лицами , заинтересованным в моём творческом и моральном уничтожении. Другого объяснения этому идиотизму, пока предположить сложно. Всё дело в том , что отменены эти концерты по совершенно непонятной мне причине. Но в кассах , где вы приобретали билеты и вследствие отмены, естественно захотев вернуть свои деньги, последовал ответ что якобы «Наргиз отменила концерты». Мало того, возвратить билеты, как оказалось вы не имеете возможности, так как «ждут денег от организаторов и в кассах денег на возврат, нет»Так что же это получается, господа? ))))) Промоутеры организовали концерты, потом их , сами же отменили , а люди не могут обратно получить свои деньги??? И подводя итог, кто же остаётся виноватым? Ну конечно же НАРГИЗ ! «Прожжённая алкоголичка, наркоманка и убеждённый русофоб » «Соответственно поступки ее , говорят сами о себе! Захотела, отменила концерт и плевать ей на эти рожи , которые она так рьяно ненавидит» Схема конечно же , в какой то степени гениальная! Меня лично , конечно же сломить, будет весьма сложно ! Бабушка то я, непробиваемая))) Да и удивляться подобным выпадам , я собственно перестала , хотя привыкнуть к подобному , не смогу никогда. Единственная просьба к «организаторам» , верните людям деньги!!! А вечерин и спектаклей в моей жизни, будет уйма! И каждый из вас сможет побывать на них. И так же мы с вами будем обниматься и целоваться???? Любить, плакать и смеяться???? Петь , танцевать , дурачиться и наслаждаться каждой секундой , нашей увлекательной и прекрасной жизни. ???? Ваша NZ????

