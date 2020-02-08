Наргиз резко отреагировала на ситуацию с отменой ее концертов организаторами

Москва, 8 февраля. Певица Наргиз прокомментировала отмену запланированных концертов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. По ее словам, мероприятия могли быть отменены недоброжелателями певицы.

Об отмене сразу двух концертов певицы сообщалось на этой неделе. Сейчас ее поклонники пытаются сдать билеты и получить деньги назад, однако им отвечают, что это невозможно. В итоге, комментарий была вынуждена дать сама певица.

«Могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же как и проплаченная травля в соц. сетях, был четко спланирован лицами, заинтересованным в моем творческом и моральном уничтожении. Другого объяснения этому идиотизму, пока предположить сложно. Все дело в том , что отменены эти концерты по совершенно непонятной мне причине», — заявила она.

Ранее скандал вызвали слова Наргиз в эфире передачи «Осторожно, Собчак», где она заявила, что не планирует перевозить своих детей из США в Россию. Заявление Наргиз привело к общественному резонансу и активной критике певицы в соцсетях.

Наргиз заявила, что ее хотят выставить виноватой в том, что запланированные концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону не состоятся.

«Единственная просьба к «организаторам», верните людям деньги!», — призвала певица.

Он пообещала, что у нее будет еще много выступлений, на которые смогут прийти все ее поклонники.