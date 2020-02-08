Сатановский рассказал, что было бы в случае «российского вмешательства» на Украину

Москва, 8 февраля. Российский ученый и экономист Евгений Сатановский рассказал в своем Telegram-канале, что было бы, если ложь Украины о «войне с Россией» была правдой.

Эксперт задумался на тему: «Что было бы, если бы российская армия на самом деле вошла на Украину, как ее украинское начальство обвиняет, начиная с 2014 года и, следуя военной логике, проследовала бы как минимум до Днепра и Приднестровья».

По его мнению, это превратило бы Украину в Эфиопию, у которой еще в 90-х годах был выход к морю, а теперь его нет, однако сейчас у берегов Красного моря расположилась Эритрея. Как считает Сатановский, Украина осуществляла бы морской экспорт через другие государства, как это делает Эфиопия (через Джибути).

«Зато Новороссия была бы в почти исторических границах, а не огрызок Донбасса с прифронтовой полосой, как сейчас. Крымского моста бы не понадобилось строить, от воды и электричества никто бы Крым не отсекал и провокаций на его границе не устраивал, — отметил экономист. — Хотя наверняка устраивал бы на куда более протяженной границе, которая отсекала бы зону контроля ярых националистов от территории, где нацистам, погромщикам и организаторам геноцида памятников не ставят, улицы их именами не называют и говорить по-русски не запрещают. А также не выкорчевывают память о прошлом».

Однако «пока как есть», и «десятки миллионов нормальных людей» остаются в заложниках у радикалов и сотрудничающих с ними бандитов всех национальностей, «которые на Украине — власть», считает Сатановский.

Эксперт усомнился, что военный сценарий развития событий привел бы к более жестким санкциям против России, чем нынешний. По его мнению, главное, с чем Москве пришлось бы столкнуться, — наведение порядка на большой территории, власть на которой на протяжении 25 лет «была и по сей день остается в руках криминала самого худшего толка». Справиться с этим возможно, как полагает экономист, только с помощью диктатуру сталинского типа.

«Мафия ее отлично использует, подминает под себя профсоюзы, органы власти, силовые структуры и суды, после чего процветает. Что заметно на множестве примеров по всему миру», — добавил специалист.

По его мнению, пока ситуация не дойдет до взрыва, Украина «будет чахнуть и гнить без российского вмешательства, что страшно жалко», указал «Царьград».