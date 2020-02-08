Кудрявцева удивила неожиданным признанием на тему отношений с молодым супругом

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Москва, 8 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как начались ее отношения с хоккеистом Игорем Макаровым.

Как говорит 48-летняя телеведущая, начало их отношений с Макаровым не было таким романтичным. По ее словам, 32-летний спортсмен искал отношений с «опытной женщиной», а она была рада вниманию со стороны молодого парня.

«Он захотел переспать со старухой, а я с молодым. И что-то затянуло», — поделилась откровенными подробностями Кудрявцева.

Также телеведущая заявила о готовности усыновить ребенка из детдома. Кудрявцева говорит, что ее любви хватит на всех. Сейчас пара воспитывает дочь Марию, которая родилась в 2018 году. Также от прошлых отношений у нее есть 29-летний сын Жан, у которого уже есть своя семья и ребенок.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что Игорь Макаров оценил ее новую грудь. Недавно телеведущая перенесла операцию по удалению силиконовых имплантов из груди. Сообщалось, что один из имплантов был поврежден. Как подчеркивает звезда, ее муж остался доволен конечным результатом.

Также сообщается, что телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения эстрадной исполнительнице Любови Успенской за скандальную ТВ-программу с участием ее дочери — Татьяны Плаксиной. В эфире шоу 30-летняя девушка обвинила звездную мать в насилии. Отмечается, что Лера Кудрявцева узнала о гостье программы буквально за несколько минут до начала эфира. Успенская простила телеведущую, и не держит на нее зла, однако планирует разбираться с продюсерами и сотрудниками, готовившими скандальный выпуск. Известно, что звезда шансона намерена решать споры в суде.