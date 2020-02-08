نتائج سوريا 8 فبراير: حولت إسرائيل طائرة مدنية إلى درع بشري لشن ضربات ضد سوريا. فضيحة تركيا في سراقب

سوريا ، 8 فبراير. أردوغان يحاول الانتقام من سوريا بسبب فضيحة في سراقب. حولت إسرائيل طائرة مدنية " شام وينجز" إلى "درع بشري" لضرب سوريا. أوضحت تركيا سبب وقف الدوريات المشتركة مع روسيا في سوريا. فضيحة تركيا في سراقب

استخدمت إسرائيل طائرة مدنية للتغطية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطيران الإسرائيلي استخدم طائرة مدنية كدرع بشري خلال الغارات الجوية في دمشق. تدخلت الخدمات الأرضية في الوقت المحدد ومنعت المأساة - غيرت الطائرة مسارها وهبطت على أراضي قاعدة الخميم الجوية التابعة للقوات الجوية الروسية.

وكان هناك 172 راكبا على متن شركة الطيران السورية "شام وينجز".

تصرفات الطيران الإسرائيلي كانت من الممكن ان تؤدي إلى مأساة. كما حدث في كارثة مماثلة بالقرب من طهران ، عندما وضعت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب ، أسقطت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.

هددت إسرائيل حياة الركاب من خلال توجيه ضربة صاروخية في وقت كانت فيه الطائرة تقترب من منطقة إطلاق النار - ووزارة الدفاع الروسية واثقة من أن هذا لم يكن مجرد صدفة.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الرادارات الإسرائيلية ترى بوضوح الوضع الجوي في منطقة مطار دمشق. تبعا لذلك ، ولا يمكن أن يكونوا غير مدركين بالطائرة المدنية.

أصبح إجراء هيئة الأركان العامة الإسرائيلية للعمليات العسكرية في الجو باستخدام طائرة مدنية مع على متنها ركاب لتغطية أو منع استجابة قوات الدفاع الجوي السوري سمة مميزة من سمات القوات الجوية الإسرائيلية.

صرح كوناشينكوف معربا عن ، معربا عن الأسف. أن تعرض هذه العمليات التي يقوم بها الاستراتيجيون الإسرائيليون أرواح مئات المدنيين الأبرياء للخطر.

يبقى سؤال مفتوحا - هل كانت تصرفات سلاح الجو الإسرائيلي بمثابة استفزاز متعمد ، ونتيجة لذلك كان من اممكن للدفاع الجوي السوري ان يسقط طائرة مدنية ، أم أداة تكتيكية ساخرة؟

ونذكر بأنه في عام 2018 ، وفي حالة مماثلة ، دمرت طائرة استطلاع من طراز IL-20 vks تابعة للاتحاد الروسي. استخدمها أربعة مقاتلين إسرائيليين "للإختباء" من الدفاعات الجوية السورية — ونتيجة لذلك ، أصاب صاروخ من الحلفاء الجانب الروسي.

تركيا تنتظر الوفد الروسي لمناقشة إدلب

يستعد الوفد الروسي لزيارة تركيا لمناقشة الوضع في إدلب السورية. صرح بذلك يوم الجمعة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

واكد : "غدا ، سيصل وفد من روسيا إلى تركيا ، برئاسة ممثلي وزارة الخارجية. وسنجري محادثات ، وإذا كانت هناك حاجة إلى ذلك ، يمكن أن تتبعها مفاوضات على مستوى قادة بلداننا"

وأضاف رئيس الدبلوماسية التركية أن تركيا مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة "لوقف الكارثة الإنسانية" في إدليب.

كما نعرف أن تركيا تدعم بعض الجماعات الإرهابية التي تقاتل ضد الجيش السوري في إدلب.

وتصاعد الوضع في المنطقة التي يسيطر عليها المقاتلون بالكامل تقريباً ، بعد تعرض الجيش التركي لإطلاق النار ونتيجة لذلك ، توفي ثمانية جنود أتراك.

وأفاد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية بأن الجيش التركي لم يبلغ روسيا بتحركاته في إدليب. ونفت وزارة الدفاع الروسية أيضا تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن القوات الجوية التركية ضربت 40 هدفا في سوريا بعد الهجوم.

اتهمت سوريا تركيا بالغزو والاستعمار. قال نائب وزير الخارجية السوري "فيصل مقداد" إن أنقرة انتهكت جميع الاتفاقيات الدولية مع سياستها العدوانية. على وجه الخصوص ، اتفاق عدن 1999 ، وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها في نور سلطان وسوتشي.

تركيا أوقفت الدوريات المشتركة مع روسيا

أوقف الجيش التركي دوريات مشتركة مع روسيا في شمال سوريا بسبب الظروف الجوية السيئة ، وليس بسبب القصف في إدلب. صرح بذلك مصدر في القوات المسلحة التركية.

ونقلت صحيفة ميلييتانه قد يتم إلغاء الدوريات المنفذة مع روسيا كجزء من عملية مصدر السلام بسبب سوء الأحوال الجويةولكن لا توجد مشاكل متعلقة بالدوريات.о

وفقًا لرئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ، يوري بورنكوف ، فإن الجيش التركي لم يظهر للمرة الثانية للقاء الشرطة العسكرية الروسية. ونتيجة لذلك ، اضطر الروس إلى تسيير دورياتهم الخاصة في مقاطعة حساكا السورية.

ونذكر بأن الجيش التركي تعرض في وقت سابق لإطلاق النار في إدليب. قتل أربعة جنود تركيين وأصيب تسعة بجراح.

وقال الجانب الروسي إن الجيش التركي لم يحذر موسكو من تحركاته في إدليب.

بالإضافة إلى ذلك ، نفت وزارة الدفاع الروسية بيانًا صادرًا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه بعد قصف البلاد ، هاجموا 40 هدفًا في إدلب. ووفقا لمسؤولين عسكريين ، لم تعبر الطائرات التركية الحدود مع سوريا في ذلك اليوم.

من المتوقع أن يصبح الوضع في إدلب الموضوع الرئيسي للمفاوضات بين روسيا وتركيا يوم السبت. سيضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارة خارجية الاتحاد الروسي.

أردوغان يسعى للانتقام من سوريا بسبب فضيحة سراقب

قام الجيش السوري بطرد الإرهابيين من سراقب ، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية في محافظة إدلب ، والتي هي مفتاح الطريقين السريعين M4 و M5.

القوات الحكومية تسعى لإلغاء قفل طريق حماة - حلب.

اانتهى الأمر بالإرهابيين الذين احتجزوا في سراقب في حصار الجيش العربي السوري إلى جانب "مراكز المراقبة" التي أنشأتها تركيا.

ويعمل المسلحون بحرية في المناطق التي يحميها الجيش التركي ونتيجة لذلك ، ضربت المدفعية السورية الأتراك. وعدم رغبة أنقرة في ترك المتشددين في إدليب بدون دعم وضع سوريا وتركيا على حافة حرب مفتوحة.

بعد بدء هجوم الجيش العربي السوري ، بدأت تركيا في ضخ إدلب بالقوات و المعدات العسكرية و إنشاء نقاط مراقبة جديدة. وفي الواقع تزويد مقاتلي المعارضة المعتدلين وجهاديين "هيئة تحرير الشام" تحت غطاء بالأعلام التركية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقتي سوتشي وأستانا لم يعد لهما وجود. و كان الحصار في سراقب اختبارًا جادًا لسمعة أردوغان والجيش التركي - فقد دفع ثمانية جنود أتراك أرواحهم بسبب محاولة أنقرة حماية إرهابيين جبهة النصرة (محظورة في الاتحاد الروسي).

لمنع وقوع كارثة نهائية ، تقدم تركيا كمية كبيرة من المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى إدلب , في غضون بضعة أيام عبرت أكثر من 200 دبابة وبندقية ذاتية الدفع عبر نقطة التفتيش في كفر لوسين. في إدلب ، تم إنشاء "مراكز مراقبة" جديدة - أكبرها في قاعدة جوية لطائرات الهليكوبتر جنوب مدينة تفتناز. ونقطة تفتيش اخرى للجيش التركي تغلق الطريق إلى مدينة إدلب.

ومنذ بداية التصعيد في إدليب ، سعت تركيا إلى كسب روسيا واستخدام الاتصالات مع موسكو لحماية الإرهابيين في إدليب. على الرغم من التأييدات الصريحة للجيش العربي السوري التي عبرت عنها روسيا. حتى بعد مقت الجنود الاتراك قال أردوغان أن " كل مسؤولية ما حدث تقع على عاتق دمشق ، ونحن نتعاون مع روسيا."

تجري الإدارات العسكرية والدبلوماسية في تركيا والاتحاد الروسي حوارًا مستمرًا حول مشكلة إدلب. أجرى وزيرا الخارجية سيرجي لافروف وكافوسوغلو محادثات هاتفية يوم الاثنين لمناقشة التصعيد العسكري. اليوم ، أكد كافوسوغلو أن تتوقع أنقرة وفدا عسكريا من روسيا وأعلن عن لقاء محتمل بين أردوغان وفلاديمير بوتين.

وقال كافوسوغلو للصحفيين "تهدف المفاوضات إلى إنهاء عدوان دمشق ومنع وقوع كارثة إنسانية وتسريع العملية السياسية في سوريا. سنناقش القضايا المتعلقة بإدلب ، وإذا لزم الأمر ، فسوف يجتمع قادتنا بعد ذلك".