Врач Мазо рассказала о влиянии курения на психическое здоровье человека

Москва, 8 февраля. Курение может влиять на психическое здоровье человека, заявила глава отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Галина Мазо.

Она сообщила, что недавние исследования показали, что люди с психическими заболеваниями курят чаще, начинают курить в более раннем возрасте, имеют более выраженную никотиновую зависимость, и употребление табака в их случае приводит к более тяжким проблемам со здоровьем. Более того, риск наличия психических заболеваний у курильщиков в 1,9–2,3 раза выше, чем у тех, у кого нет этой вредной привычки, указала врач.

«Известно, что в популяции больных шизофренией курение встречается чаще, чем в общей популяции. Но нельзя исключить, что клинически выраженные симптомы психических заболеваний, такие как страх, тревога, нервное напряжение, в свою очередь, ведут к употреблению табака», — сказала Мазо в беседе с RT.

При этом многие курильщики уверены, что сигареты успокаивают, снимают стресс и дают возможность сконцентрироваться. По словам специалиста, в определенной степени все это, возможно, имеет место быть, однако затем «положительное влияние теряется». Регулярное курение затем приводит к снижению когнитивных способностей и ухудшению настроения.

Мазо добавила, опасность возникновения психического заболевания в будущем выше у тех, кто начал курить раньше 13 лет.