Принц Гарри и Меган Маркл заработали денег на инвестиционном форуме в Майами

Майами, 8 февраля. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые появились на публике после того, как отказались от королевских обязанностей. Пару заметили на инвестиционном саммите, проходившем во Флориде.

Меган и Гарри посетили мероприятие с частным визитом, а их появление предварительно не анонсировалось, поэтому папарацци не удалось сделать ни одного снимка.

По словам участников форума, Меган выступил с короткой речью, призвав сделать мир лучше для будущих поколений. Гарри тоже принял участие в мероприятии, рассказав, что ему пришлось перенести после смерти матери, принцессы Дианы. По его словам, ему понадобилось около семи лет лечения у психотерапевта, чтобы прийти в себя после этой трагедии. Он добавил, что ничуть не жалеет о решении оставить свои титулы и начать новую жизнь отдельно от королевской семьи.

Сообщается, что Меган и Гарри на время визита во Флориду остановились у лучшей подруги Меган – теннисистки Серены Уильямс. До Майами пара добралась на частном самолете, который им одолжили друзья.

По некоторым данным, Меган получила за свое выступление от организаторов форума полмиллиона долларов. Как пишет издание «7дней.ru», вероятно супруги нашли способ поддержать свои финансовые дела на плаву после того, как покинули Соединенное Королевство.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские драгоценности после отказа ее и принца Гарри от королевского статуса. Меган Маркл удалось оставить у себя только обручальное кольцо с бриллиантами, которое ранее было в собственности матери принца Гарри — принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от монарших регалий, чтобы получить возможность проживать в Северной Америке, где пара собирается создать благотворительную организацию. Сообщается, что окончательно статус принца Гарри и Меган Маркл изменится весной 2020 года.