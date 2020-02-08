Сборная России по хоккею проиграла хозяевам на шведском этапе Евротура

Стокгольм, 8 февраля. Сборная России уступила команде Швеции со счетом 2:5 в матче второго тура шведских хоккейных игр, который проходил в субботу в Стокгольме.

Счет во встрече открыл шведский хоккеист Маркус Нильссон на первой минуте встрече. В шведской команде также отличились Самуэль Фагемо (31), Эмиль Сюльвегорд (35) и Лукас Бенгтссон (49 и 51).

Первую шайбу сборной России на этом этапе забросил Павел Порядин, также у россиян отметился Павел Кудрявцев, забросивший шайбу на 54-й минуте.

После двух матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице шведских игр, не набрав очков. Ранее россияне со счетом 0:3 проиграли команде Финляндии.

Россияне замыкают таблицу общего зачета Евротура, набрав семь очков в восьми матчах.