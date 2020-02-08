Украинский блогер рассказал, как окружение «ломает» Зеленского

Киев, 8 февраля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому целенаправленно внушают страх, считает украинский блогер Алексей Арестович.

По словам Арестовича, Владимир Зеленский слабый человек, у которого есть только две клавиши — мелкое самолюбие и страх. Он говорит, что во время Международного экономического форума в Давосе президент Украины ходил в кольце охраны, а во время поездки в Геническ — людей огородили колючей проволокой и не подпускали к Зеленскому.

«Кто-то, кто это организовывает, они его ломают психологически. Его просто садят на страх. И одновременно на выступлении «95-го квартала» он выскакивает на сцену — президент страны — и танцует перед зрителями, свободно», — говорит Арестович.

По мнению блогера, президент Украины живет в двух мирах — в одном он запуган и окружен злодеями, во втором — он всеми любим, он в привычной атмосфере. По мнению Арестовича, окружение Зеленского осознанно ломает связь между этими мирами. Он утверждает, что если дело так и будет продолжаться, то к ноябрю следующего года придется думать о формировании «Комитета национального спасения».

Блогер говорит, что Зеленского ломает линия «Портнов-беглецы-Кремль», а также его сильно запугивает глава МВД Украины Аваков и группа олигарха Коломойского.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с папой римским Франциском в Ватикане заявил, что в Европе его называют «президентом мира». Зеленский обсудил с Франциском гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты природы. Также глава украинского государства пригласил понтифика посетить Донбасс.