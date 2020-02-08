Трамп обвинил уволенного из Белого дома эксперта по Украине в «сливе» информации

Вашингтон, 8 февраля. Американский президент Дональд Трамп обвинил уволенного из Белого дома эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана в «сливе» информации.

Президент Соединенных Штатов в Twitter нелестно отозвался о Виндмане, которого уволил после завершения процесса по импичменту. По его словам, эксперт был очень недисциплинированным и передавал содержание его «идеальных» звонков некорректно».

«Его руководитель, которому он был подотчетен, дал ему ужасную оценку, он публично заявил, что у Виндмана были проблемы с суждениями, подчинению начальству и «сливом» информации. Другими словами — вон отсюда», — написал Трамп в своем микроблоге.

Виндман давал показания в рамках процедуры импичмента Трампа. После этого его обязанности были значительно урезаны. Срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле 2020 года, поскольку он был принят на работу в июле 2018, сообщил телеканал «360».

Как напомнил «МИР 24», Трамп также уволил постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда, давшего показания в рамках дела об импичменте главе государства.

Американский сенат в среду оправдал трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствованию конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультативно.