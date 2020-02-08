Жертвы будущей реформы — почему украинским пенсионерам не на что рассчитывать

Верховная рада Украины приняла к рассмотрению новый вариант законопроекта «О пенсиях», призванный подвести местную систему социальных выплат под «европейские стандарты».

Согласно основным пунктам документа, уже со второй половины нынешнего года пенсии и пособия в стране станут накопительными: работник будет обязан отчислять из заработной платы или других видов дохода обязательную сумму на собственный банковский лицевой счет. Помимо прочего, специальные фонды получат право принимать и хранить вклады «до востребования» — на случай болезни или травмы отдельно взятого трудящегося. Таким образом, украинское государство фактически снимет с себя заботу об обеспечении старости абсолютного большинства граждан, оставив за собой лишь выплаты по субсидиям и так называемой «точечной материальной помощи». Противники нововведения, «пилотный проект» которого уже потерпел фиаско в ряде регионов, заявляют, что это приведет к окончательному обнищанию десятков тысяч пожилых людей. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ) выступили с громким заявлением, в котором подчеркнули, что уже через 10-15 лет у украинского государства не останется денег для бесперебойных выплат ежемесячного содержания престарелым гражданам, находящихся на заслуженном отдыхе. Дескать, из-за «резкого старения нации» в обозримом будущем на каждых 100 молодых работников, которые сейчас вносят средства в структуры ПФУ, придется не менее 1300 пенсионеров.

«На этом фоне каждый житель нашей страны, рассчитывающий на обеспеченную старость, должен уже сейчас позаботиться о соответствующих накоплениях, — подчеркнул глава правления Фонда Евгений Капинос. — Мы мотивируем своих соотечественников активно трудиться для того, чтобы впоследствии у них не возникало проблем с достойным образом жизни».

Частично официальный Киев «мотивировал» будущих пенсионеров еще в 2017 году, введя практику страхования заработной платы. Правда, деньги в казну за своих сотрудников должен был вносить исключительно работодатель на основании заключенного с государством договора. Практика не прижилась, поскольку для экономии владельцы предприятий в массовом порядке стали выплачивать персоналу зарплату «в конвертах». В итоге, по самым скромным подсчетам, государственный бюджет не досчитался около 800 миллионов гривен (примерно 2 миллиарда рубле. — Прим. ФАН).

«Больше на эти грабли украинское правительство наступать не собирается, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН киевский экономист Юрий Башта. — Если законопроект «О пенсиях» в итоге будет принят в его нынешней редакции, Киеву удастся под эгидой «европейской практики» не только отчитаться в удачном осуществлении пенсионной реформы, но и похвастаться перспективой грядущих изменений в социальной сфере в целом. Но вот ведь в чем проблема: «накопительная система пенсий» на Украине вряд ли принесет ожидаемый эффект, поскольку в стране существует реальная угроза экономического коллапса в целом и девальвации национальной валюты в частности».

Это мнение полностью разделяют и западные эксперты.

«Даже если работоспособный украинец будет, согласно новому постановлению, класть на специальный пенсионный банковский счет от полутора до пяти процентов суммы своей ежемесячной зарплаты, за 10-20 лет ему вряд ли удастся накопить 10-20 тысяч долларов, — сказал ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — При этом совершенно очевидно, что даже накопленные деньги «съест» инфляция. Получается, что рассчитывать потенциальным украинским пенсионерам не на что, и количество обездоленных пожилых людей и инвалидов на Украине будет расти в геометрической прогрессии».

Тем временем соцсети пестрят постами об украинцах, уже ставших жертвами планируемой «пенсионной реформы». Так, в Житомире попыталась свести счеты с жизнью 50-летняя учительница, вложившая средства в рухнувшую впоследствии частную пенсионную компанию. А житель Чернигова, получивший производственную травму и ставший инвалидом, не сумев добиться возвращения «страховых денег», поклялся расправиться с «обманувшими его и обманывающими других чиновниками». Но авторов документа «О пенсиях», предварительно одобренного правительством Украины, эти сообщения явно не впечатляют.