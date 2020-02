Катя Лель шокировала поклонников «смелым» цветом волос

Благо профессия позволяет играть с цветом волос для настроения!✌???????? Как вам такой креативный цвет, друзья? @kryolan ???? @evolution_paulmitchell Всем позитива!????????#катялель #сергейрыков #настроениесупер #светавдуше????

A post shared by Катя Лель (@katyalelofficial) on Feb 7, 2020 at 7:11am PST