Катя Лель шокировала поклонников «смелым» цветом волос

Москва, 8 февраля. Певица Катя Лель в 45 лет решилась на кардинальные перемены во внешности и перекрасила волосы из блонда в сиреневый. Результатом перевоплощения исполнительница поделилась в своем Instagram.

На протяжении многих лет зрители видели артистку со светлыми волосами, которые иногда могли заметно изменяться в длине, но сохраняли примерно одинаковый цвет. Однако в этом году певица удивила поклонников сменой образа.

«Благо, профессия позволяет играть с цветом волос для настроения!» — написала она в публикации с видео из салона.

На стадии завершения работы над прической стилист Лель сказал, что с новым цветом артистка сможет легко менять гардероб, имя и фамилию, а затем переехать жить на Бали. Исполнительница сообщила, что готова к переменам.

Поклонников певицы необычный цвет шокировал. Некоторые заявили, что Лель выбрала чересчур смелый оттенок, и им хотелось бы вернуть привычный образ звезды. Однако тех, кому новый вариант прически пришелся по душе, оказалось заметно больше.

Сразу несколько человек отметили, что Лель поступила очень смело, решившись на столь яркий цвет. Другие написали, что их любимица стала выглядеть свежее и ярче. Третьи поставили артистку в один ряд с известными во всем мире звездами Голливуда Кэти Перри и Кайли Дженнер, которые тоже решились на подобные эксперименты со своей внешностью.