ВСУ нанесли массированный минометный удар по окраинам Горловки

Донецк, 8 февраля. Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов по северо-западу Горловки в Донбассе. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) по поселку шахты 6/7. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра», – говорится в сообщении.

О пострадавших при массированном минометном ударе украинской армии пока ничего неизвестно. Не сообщается также о том, получили ли повреждения какие-то дома и постройки.

Гражданская война на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.

Ранее Следственный комитет России показал фото полковника Олега Лисового, который был объявлен в международный розыск за причастность к обстрелу Горловки в 2015 году, во время которого пострадала семья Тув. Отец и 11-летняя девочка скончались, двухлетний ребенок получил осколочные ранения, а новорожденный малыш контужен. Анна Тув, мать пострадавших детей, лишилась руки.