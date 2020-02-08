Ульяновский губернатор потребовал наказать распространителей фейка об аварии в НИИ

Ульяновск, 8 февраля. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в правоохранительные органы после появления в Сети недостоверной информации об «аварии» на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Он потребовал наказать распространителей фейка.

Глава региона призвал жителей не верить фейковому видео, которое «гуляет» по мессенджерам и социальным сетям. По его словам, кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году.

«Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации», — написал Морозов в Facebook.

Он подчеркнул, что ситуация в НИИАР штатная, и все показатели дозиметров в Ульяновской области — в норме.

Губернатор Ульяновской области считает, что люди, «наживающиеся на нашем страхе и отрабатывающие технологии распространения фейков», не должны остаться безнаказанными.

Недостоверная информация появилась после того, как в понедельник пресс-служба НИИАР сообщила, что на одной из промышленных площадок зафиксировано минимальное радиоактивное загрязнение снежного покрова. При этом представители предприятия подчеркнули, что это не повлекло изменение радиационного фона на территории института, напомнил телеканал «360».