Глава Медиагруппы «Патриот» призывает восстановить историю Русско-японской войны. ФАН-ТВ

Русско-японская война получила неофициальное название «забытая война». Ее годовщины не отмечают салютом, на школьных уроках истории не уделяют достаточно внимания. «Маленькая победоносная война» о которой говорил глава МВД Вячеслав Плеве, действительно стала маленькой и незначительной в памяти людей. Тем не менее в 2007 году усилиями потомков участников той войны в Петербурге открылся музей.

«Создан исторический музей, можно без скромности сказать, что это единственный в мире музей Русско-японской войны 1904-1905 года, где собраны все модели кораблей, участвовавших в этой войне», — рассказывает глава правления «Партии пенсионеров» Николай Климович.

В музее Русско-японской войны собрана по истине уникальная коллекция. Кроме моделей крейсеров и миноносцев, здесь собраны точные копии военных мундиров того времени, а также картины и диорамы, воспроизводящие этапы военных кампаний. Юрий Витвинский, с гордостью рассказывает об обороне Порт-Артура. Еще бы — ведь там воевал его дед.

«Весь Порт-Артур состоял из таких офицеров, о которых можно сказать, что это были гарнизоны героев. Потому что каждый из них был неоднократно ранен, контужен и участвовал с утра до вечера в боях. Я могу сказать про своего деда. За пять месяцев боев он был 16 раз ранен и контужен, награжден тремя орденами и Аннинским оружием за храбрость», — делится внук защитника Порт-Артура.

В марте 1917 года был издан приказ, запрещающий ношение царских наград. Владимир Витвинский после революции нашел способ носить запрещенный новой властью знак.

«В 1914 году, к 10-летию обороны крепости люди имели право получить знаки участников обороны Порт-Артура. Вот этот знак участника обороны Порт-Артура моего деда. Этот знак дед завоевал своим потом и кровью. Он всегда гордился своим участием в обороне Порт-Артура. Он прикрепил его на портсигар и этот знак находился с ним до самой смерти», — вспоминает Юрий Витвинский.

О Русско-японской, как и о Первой мировой войне в учебниках не говорится почти ничего, хотя примеров самоотверженности и героизма русских солдат и матросов ничуть не меньше, чем во время любой другой войны. И то, что она оказалась почти забытой — несправедливо.