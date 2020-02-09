Сирия, 9 февраля. САА заняла обширные территории на границе Алеппо и Идлиба. В Сирию прибыл турецкий конвой в составе 300 военных автомобилей. Курдские боевики подозреваются в организации теракта в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили ряд населенных пунктов на востоке Идлиба и юго-западе Алеппо; задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству солдата САА в Даръа; завершили работы по разминированию в городе Серакиб в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: публиковала неподтвержденные данные о потерях САА в Алеппо; нанесла удары по подконтрольным САА районам на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в подрыве здания администрации в городе Сувейдан-Джазира и убийстве двух человек в населенных пунктах Абу-Хашаб и Ас-Сахба в Дейр-эз-Зоре; заявило о нападении на курдских боевиков южнее Хасаки.

Соединенные Штаты: подняли флаг над военной базой в южном пригороде Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в Африне; лишились одного из охранников в лагере «Аль-Хол»; обвинялись в минировании территории у линии разграничения сил с союзниками Турции в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили крупнейший за последнее время конвой с техникой из Турции в Идлиб; лишились солдата в результате ДТП на севере Хасаки; расформировали блокпост у Тель-Тукана в Идлибе; понесли потери в столкновениях с курдскими радикалами к западу от Тель-Абьяда.

Провинция Алеппо

К юго-западу от Алеппо вновь разворачивались ожесточенные столкновения на линии разграничения сил боевиков вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армии (САА). Поступали данные о взятии города Аль-Эйс, а также поселений Мариуда, Таль Багер, Расм аль-Эйс, Косина, Шейх Ахмед, Джубб аль-Кас, Умм-Атаба, Махерим, Хвари, Хавир, Расм Аль-Уорд, Час аль-Эйс, Абад, Дахерия и Турая, ранее оккупированных джихадистами «Тахрир аш-Шам». Поддержку правительственным подразделениям оказывали сирийские ВВС, самолеты которых атаковали расположения радикалов недалеко от Кафр-Хамры.

В городе Африн накануне произошел взрыв заминированного автомобиля. Как передавал на своей странице в Telegram военный источник (NovostiDamask), детонация СВУ, заложенного в транспортном средстве, привела к ранению пяти гражданских лиц, в том числе ребенка. В организации терактов обвинялись члены радикальных курдских бандгрупп, осуществляющих подпольные вылазки в зонах контроля союзников Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

На оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории провинции в минувшие сутки вновь отмечались нападения неизвестных боевиков. Сперва Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщил об атаке на здание администрации в городе Сувейдан-Джазира. Позднее также стало известно об убийстве мужчины в населенном пункте Абу-Хашаб северо-западнее Дейр-эз-Зора. В организации обоих налетов подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Во второй половине дня также стало известно об убийстве сирийца в населенном пункте Ас-Сабха. Он был застрелен группой боевиков. В нападении на него также обвинялись джихадисты террористической группировки.

Провинция Даръа

В северной части провинции удалось арестовать одного из лиц, подозреваемых в подпольной деятельности. Согласно данным информагентства Syria Network for Human Rights, мужчина был задержан в городе Инхиль, в котором несколько дней назад произошло убийство одного из сирийских военнослужащих.

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал о возвращении в САР почти 800 беженцев из соседних Ливана и Иордании. Отмечалось, что сирийцы перешли через погранпереходы «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб», располагающиеся на окраинах Дамаска, Хомса и Даръа соответственно.

Провинция Идлиб

Сирийские войска продолжили развивать наступление в восточной части провинции, продвигаясь на север со стороны Серакиба. Согласно данным военного источника в сети Twitter (MIG29), в начале дня правительственным силам удалось освободить населенные пункты Аль-Карьятейн и Телль-Каратин. Боевики, в свою очередь, публиковали сообщения о потерях САА в живой силе или технике, которые так и не получили официального подтверждения.

В провинцию прибыл очередной военный конвой. Как передавал Twitter-канал (mghorab3), порядка 300 военных автомобилей и около 70 танков проследовали в сторону города Тафтаназ. В то же время один из ранее перешедших в тыл САА блокпостов турки покинули. Согласно информации военного источника в Twitter (mohmad_rasheed), турецкие войска оставили КПП, установленный на окраине освобожденного четыре дня назад населенного пункта Тель-Тукан.

В городе Серакиб завершились работы по разминированию. Информационное агентство SANA News передавало, что инженерные части САА уничтожили все СВУ, обнаруженные после выхода исламистов.

Вечером поступали сведения об обстрелах радикалов на северо-западе соседней Хамы. Жертвами атаки стали четыре человека, в том числе мирные жители.

Провинция Ракка

В городе Тель-Абьяд, который был зачищен от курдских боевиков в октябре прошлого года, был открыт медицинский центр. Отмечалось, что во многом этому способствовала помощь турецкого Министерства здравоохранения.

На севере Ракки вновь фиксировались перестрелки между курдскими боевиками и протурецкими силами. По информации агентства новостей Al Nour, в результате столкновений, развернувшихся вблизи поселений Джалаба и Абди Куй западнее Тель-Абьяда, погибли шесть союзников Турции. О числе жертв со стороны Отрядов народной самообороны (YPG) не сообщалось.

Провинция Хасака

Американский флаг был поднят над военной базой в пригороде Гувейран к югу от Хасаки, передавал Twitter-канал (RojavaNetwork). Это произошло вслед за переброской в данный район большого количества подкреплений ВС США из Ирака.

Поступали сведения о ДТП с участием турецких военных. Автомобиль с военными ВС Турции перевернулся на севере региона неподалеку от границы, в результате чего погиб один из солдат, передавал на своей странице в Telegram военный источник (NovostiDamask). Позднее в приграничной зоне были замечены турецкие ВВС.

Новое происшествие случилось в лагере «Аль-Хол» на востоке провинции. Twitter-канал (HASAKH_NEWS) передавал, что охранник из числа курдских радикалов был зарезан. В нападении на него подозреваются родственники террористов «Исламского государства», которые двумя днями ранее устроили в пункте временного размещения пожар.

Произошел взрыв к западу от Тель-Тамра недалеко от линии соприкосновения сил курдов и протурецких формирований. Детонация бомбы привела к гибели трех проправительственных бойцов, патрулировавших этот район.

Во второй половине дня один из связанных с ИГ1 интернет-порталов заявил об атаке террористов на курдских боевиков. Под обстрелом оказался военный автомобиль Рабочей партии Курдистана (РПК) в населенном пункте Аль-Хаддадия. Нападение привело к ранению двух курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.