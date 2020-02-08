Число жертв стрельбы в Таиланде выросло до 20 человек, россияне не пострадали

Бангкок, 8 февраля. Россияне не пострадали при стрельбе в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, говорится в сообщении российского посольства в королевстве.

«Иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют», — говорится в сообщении дипмиссии.

Агентство Reuters со ссылкой пресс-секретаря Министерства обороны Таиланда Конгчипа Тантараванита сообщило, что по меньшей мере 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре «Терминал-21». Число пострадавших представитель военного ведомства не назвал.

Более того, неясно, удерживает ли стрелок заложников в торговом центре, где он по-прежнему находится, сообщил Тантараванит. По данным телеканал Thairath, мать устроившего стрельбу военнослужащего приехала к зданию ТЦ, чтобы уговорить сына сдаться властям.