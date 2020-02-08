Сирия, 8 февраля. САА освободила город Аль-Эйс на юго-западе от Алеппо. Мирные жители пострадали в результате обстрела исламистов на северо-западе Хамы. Террористы ИГ1 заявили о нападении на курдских боевиков в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили город Аль-Эйс к юго-западу от Алеппо; завершили новый этап восстановительных работ в Даръа, Алеппо и Эс-Сувейде; провели боевые вылеты северо-западнее Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по КПП сил САР на северо-западе Хамы, пострадали мирные жители.

«Исламское государство»1: организовало вылазку в иракской провинции Дияла.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению террористов ИГ южнее Хасаки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о возвращении в Сирию почти 800 беженцев из Ливана и Иордании.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что правительственные войска выбили исламистов из города Аль-Эйс. Пытаясь оправдать очередные потери, оппозиционные интернет-порталы вновь публикуют сообщения об уроне, якобы нанесенном Сирийской арабской армии (САА). Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) заявляет об уничтожении бульдозера 4-й дивизии САА во время обстрела западных пригородов административного центра провинции. Тем не менее официальные новостные порталы эту информацию не подтверждают.

Между тем сирийские ВВС продолжают работу в интересах сил САР к северо-западу от Алеппо. Отмечается, что под ударом оказались военные объекты радикалов на окраинах населенного пункта Хрейтан, который находится недалеко от Кафр-Хамры.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал данные о сирийских числе беженцев, вернувшихся в Сирию в течение дня. Сообщается, что сегодня на территорию САР вернулись 778 человек. 211 из них пересекли границу с Ливаном в районе контрольно-пропускных пунктов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», остальные 567 сирийцев прибыли со стороны Иордании через пограничный переход «Насиб».

В провинции прошли работы по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших за время оккупации боевиков антиправительственных бандформирований. По информации ЦПВС, была завершена реконструкция жилого дома в населенном пункте Семлин. Кроме того, был проведен ремонт электроподстанции в деревне Тима в соседней Эс-Сувейде и двух зданий в поселении Ирджель в Алеппо.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (JalilJarrah) сообщает о том, что боевики исламистских бандгрупп, выступающих на стороне «Джебхат ан-Нусры»1***, вновь активизировали боевые действия на линии соприкосновения сил с правительственными войсками в северо-западной части провинции. Под огнем оказались несколько контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА). Отмечается, что жертвами обстрелов стали как сирийские военнослужащие, так и мирные жители. В общей сложности ранения получили четыре человека.

Провинция Хасака

Один из подконтрольных «Исламскому государству» медиапорталов заявил о нападении террористов на конвой курдских боевиков к югу от Хасаки. Сообщается, что под ударом оказался автомобиль Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) в населенном пункте Аль-Хаддадия. В результате нападения два курдских боевика были ранены. Как известно, джихадисты террористической группировки нередко действуют в оккупированных проамериканскими силами районах подпольно, однако курдские боевики продолжают бездействовать.

Ирак

Информационный портал The Bagdad Post сообщает о том, что террористы «Исламского государства» организовали нападение в провинции Дияла. Вылазка произошла в населенном пункте Ханакин неподалеку от границы с Ираком. Джихадисты застрелили одного из местных жителей и его сына. Как известно, город является объектом спора между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны. Это не первая атака джихадистов ИГ здесь за последнее время, несмотря на то, что о полной зачистке территорий страны от ИГ было объявлено еще в конце 2017 года. Как известно, террористы действуют в составе подпольных групп.

1 Организация запрещена на территории РФ.