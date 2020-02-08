Ветлицкая «зажгла» на светской тусовке в прозрачной блузке

Москва, 8 февраля. Звезда 90-х Наталья Ветлицкая наконец вернулась на сцену, причем для одного из выступлений выбрала весьма экстравагантный наряд: обтягивающие брюки и прозрачную блузку.

Еще осенью прошлого года стало известно, что исполнительница, актриса, композитор и танцовщица вскоре вернется к творческой деятельности. У нее запланированы на 2020 год не только выступления, но и участие в ток-шоу.

Уже 31 января Ветлицкая появилась на сцене Crocus City Hall, поздравив коллегу Дмитрия Маликова с юбилеем песней «Душа».

Спустя неделю исполнительница «зажгла» на светской тусовке в Северной столице, на которой появились Татьяна Навка, Светлана Бондарчук и Ольга Слуцкер. На мероприятии также выступил Дима Билан, а гости активно делились видео с вечеринки в социальных сетях.

В объектив попала Ветлицкая, причем в весьма необычном наряде. Прозрачная блузка позволила 55-летней артистке продемонстрировать декольте. Прямо во время исполнения песни она спустилась со сцены и заставила Бондарчук ей подпевать.

Отметим, что возвращение Ветлицкой на сцену оценили далеко не все. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал ее номер на юбилее Маликова «весьма провинциальным». По его мнению, у певицы отсутствует динамика и сценическая харизма.

Маликова и Ветлицкую связывали не только рабочие, но и романтические отношения. Певец недавно рассказал, что в свое время влюбился в артистку и до сих пор благодарен ей. По его словам, именно из-за Ветлицкой у него «не снесло крышу от звездной болезни».