Сирия новости 9 февраля 07.00: Турция эвакуирует войска на севере Ракки, САА решили улучшить системы ПВО из-за атак Израиля

Турция эвакуирует войска на севере Ракки, САА решили улучшить системы ПВО из-за атак Израиля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: собирается улучшить системы ПВО в провинции Дамаск, разминировали 1,9 гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

Армия Турции и союзные силы: эвакуируют войска из района Тель-Абьяда на севере Ракки.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) намерена улучшить свои системы ПВО из-за повторных авиаударов со стороны Израиля. Об этом заявил Sputnik Arabic бывший посол Сирии в России Имад Мустафа.

Провинция Алеппо

Боевики в Twitter заявили о том, что сбили беспилотник САА рядом с Домом журналистов в Алеппо.

Исламисты утверждают, что убили группу проправительственных бойцов близ города Банис западнее Аль-Эйса. Информация не подтверждена.

Провинция Даръа

Инженерные подразделения вооруженных сил САА за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в городах Джасим и Эль-Хара в Деръа, а также в городе Дума (провинция Дамаск). Разминировано 1,9 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов. Такие данные приводит российский Центр по примирению враждующих сторон.

Провинция Идлиб

Представитель турецкого Министерства обороны заявил, что наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе продолжают свою миссию и в состоянии защитить себя, в случае необходимости. Как отмечает Halab Today, в случае нападения, со стороны турецких военнослужащих последует «жесткий ответ», обещал глава министерства.

Провинция Ракка

Турки эвакуируют войска из района Тель-Абьяда на севере Ракки по неизвестным причинам. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации источника в Twitter Woofers (@NotWoofers) работы по очистке сточных вод прошли в районе Аль-Нахда в городе Ракка.