Украинка после ссоры с парнем расстреляла инструктора в полтавском тире

Полтава, 8 февраля. Молодая жительница Полтавы расстреляла инструктора боевого тира после ссоры с молодым человеком.

Инцидент произошел 7 февраля в тире «Объект 7.62». Восемнадцатилетняя местная жительница пришла в тир около 13.00.

Она сначала постреляла из одного пистолета, а потом попросила другой — малокалиберный самозарядный пистолет Марголина. В какой-то момент девушка открыла огонь, выпустив две пули в голову 64-летнего инструктора.

Мужчина получил ранение, он скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, неадекватная украинка пыталась застрелить второго инструктора, но у нее выхватили пистолет.

Девушка скрылась с места преступления, однако ее оперативно задержала полиция. По словам начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Полтавской области Юрия Сулаева, задержанной оказалась жительница Днепра.

Она последние полтора месяца жила с парнем, с которым познакомилась по Интернету. Девушка регулярно приходила в тир пострелять. Сулаев добавил, что между молодыми людьми произошла ссора.

Вероятно, девушка устроила беспорядочную стрельбу на фоне конфликта с парнем, не исключили в полиции. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы, пишут украинские «Факты».

Ранее во Львове 23-летний парень открыл стрельбу по людям в торговом центре «Форум». По данным полиции, он поссорился со своей девушкой.