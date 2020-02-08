Эксперты по Центральной Азии объяснили причины массовых беспорядков в Казахстане

Москва, 8 февраля. Массовые беспорядки в Казахстане были спровоцированы бытовым конфликтом, дополнительно ситуацию обострила социально-напряженная атмосфера в стране. Такое мнение выразил заведующий сектором Центральной Азии в институте востоковедения РАН Сергей Абашин.

«Как правило, все начинается с бытовых стычек. Есть общий фон: непростая экономическая ситуация ухудшила социальное самочувствие всех людей. В ситуации социального неблагополучия какие-то вещи воспринимаются острее, и люди реагируют агрессивнее», — объяснил эксперт в комментарии URA.RU.

Он уточнил, что случай в Казахстане является примером конфликта эмоционально-психологического характера.

Абашин отметил, что похожие конфликты происходят в стране с разными этническими группами постоянно. По его словам, сказаться на России они не должны, поскольку в РФ нет дунганов.

Другой эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов сказал, что в стране существуют проблемы, связанные с прочными взаимными обидами между различными этносами. Специалист пояснил, что в таких обстоятельствах любой случайный конфликт приводит к тем же последствиям, что и «чиркнувшая спичка в комнате с газом».

Дубнов выразил уверенность в том, что нельзя исключать повторение подобных инцидентов, и добавил, что при желании спровоцировать их можно извне.

Массовые беспорядки прошли в селе Масанчи в ночь с 7 на 8 февраля. По заявлению местных властей, они разгорелись на почве бытового конфликта, который перешел в межэтническую плоскость. По последним данным, в столкновениях погибли восемь человек, еще 40 человек пострадали.

По данным генконсульства РФ в Казахстане, россияне в инциденте не участвовали.