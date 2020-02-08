Жуков рискует получить срок за оправдание террористов «Сети»

Москва, 8 февраля. Блогер Егор Жуков, являющий одним из составителей варианта амнистии оппозиции, приуроченной к 75-й годовщине Победы, намерен добиваться освобождения членов террористической группировки «Сеть» (запрещена в РФ). Однако, по его словам, пока не знает, как отличить «своих» радикалов от «чужих».

Депутаты Государственной думы России продолжают работать сразу над двумя вариантами предстоящей амнистии, приуроченной к годовщине Победы. Так называемая оппозиция пытается протолкнуть через Мосгордуму свой вариант, в соответствии с которым освободить должны фигурантов «московского дела», наркоторговцев и террористов.

На конференции, на которой «оппозиция» презентовала свой проект, присутствовали экс-депутат ГД Дмитрий Гудков и Жуков, получивший за призывы к экстремизму три года условно. Блогер на презентации представил популярную, но даже для либеральной тусовки спорную тему — требование освободить членов «Сети».

Жуков отметил, что авторы проекта пытаются внести пункт об освобождении радикалов, планировавших взрывы и поджоги в случае возникновения в РФ массовых беспорядков. Загвоздка для «оппозиционеров» лишь в том, что они не знают, как сделать так, чтобы амнистия не затронула других осужденных террористов. По сути они предлагают отпустить преступников, чьи убеждения соответствуют «оппозиции».

Когда в 2017 году ФСБ раскрыла «Сеть», продвигалась идея, что фигуранты не могут быть террористами, поскольку они вегетарианцы. Однако эта идея мгновенно разбилась аргументом, что глава нацистской Германии, развязавший самую кровопролитную войну в истории человечества, был вегетарианцем.

«Новая газета» обращала внимание на юный возраст членов группировки. Однако и тут нашелся аргумент — фигуранты дела «Новой революционной альтернативы» были вчерашними студентами из интеллигентных семей, когда совершали погромы и занимались вымогательством.

«Политика сегодня» не исключает, что Жукову, которого в последнее время активно пиарит беглый олигарх Михаил Ходорковский, досталась такая скользкая тема из-за его молодости и нулевого опыта в политике.

У оппозиционного блогера за плечами уже экстремистская статья, и любая ошибка в его риторике может привести к новой статье — оправдание терроризма.