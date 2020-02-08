Популярный американский комик Бин погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 8 февраля. Известный американский актер и телеведущий Орсон Бин погиб под колесами автомобиля в Лос-Анджелесе. Авария произошла районе Венис, 91-летний комик погиб на месте. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По имеющимся данным, в аварии, которая унесла жизнь знаменитости, участвовали два автомобиля. Одна из машин задела Бина и он упал на проезжую часть, где его переехал второй автомобиль. Отмечается, что водители транспортных средств оставались на месте происшествия и сотрудничали с полицейскими.

Фильмография Орсона Бина насчитывает более сотни кинокартин и телевизионных сериалов. Зрители могли увидеть его в таких фильмах, как «Быть Джоном Малковичем», «Анатомия убийства», «Внутреннее пространство», а также сериалах «Как я встретил вашу маму» и «Отчаянные домохозяйки». Настоящая популярность пришла к актеру благодаря участию в игровых телешоу в 60—80-x. Небывалым успехом у зрителей пользовалось шоу «Говори правду», которое он вел.

В 1970 Бин взял паузу на американском телевидении и переехал в Австралию, но потом вернулся из-за того, что соскучился по актерскому ремеслу.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе обнаружили мертвым американского актера Стэна Кирша, который известен своими ролями в сериалах «Друзья» и «Горец». В 2008 году он основал собственную актерскую студию и стал достаточно известным коучем. Не исключается, что он мог покончить с собой, тело актера нашли в ванной. Киршу было 52 года, передает телеканал «360».