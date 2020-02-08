Маша Распутина назвала невменяемой дочь Успенской

Москва, 8 февраля. Известная поп-исполнительница Маша Распутина назвала невменяемой дочь певицы Любови Успенской Татьяну Плаксину, которая на всю страну обвинила мать в том, что она «запирала ее и душила».

Сама Распутина около 12 лет не могла наладить отношения с собственным ребенком. Певица считает, что отец ее дочери Лидии настраивал девушку против матери.

Артистка на личном опыте знает, как тяжело выяснять отношения с ребенком. Поэтому на конфликт, произошедший в семье Успенской, она отреагировала эмоционально.

«Да и как можно осуждать мать? Либо у дочери мозги сошли с рельсов, либо ее настроили так!» — заявила Распутина.

Напомним, что Плаксина раскаялась в своих словах и извинилась перед матерью в социальных сетях. Она рассказала, что на нее надавили и заставили сделать громкое заявление. Девушка уехала из России в США.

Успенская до сих пор не оправилась от скандала. После эфира она находилась в предынсультном состоянии, врачи ставили ей уколы. Певица уверена, что телевизионщики прятали ее дочь от родных и оказывали на нее психологическое давление. Представители семьи теперь готовят 17 исков в суд.

Как рассказала ранее телеведущая Дана Борисова, скоро выйдет вторая передача об отношениях Успенской и ее дочери.