Боевики ПНС Ливии атаковали позиции ЛНА авиаударами в районе Аль-Вишка

Бенгази, 8 февраля. Вооруженное столкновение с применением авиации зафиксировано в районе Аль-Вишка в Ливии, подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) бандформирования наносят удары по позициям сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

По полученным данным, боевики триполитанского режима воспользовались авиацией для атаки подразделений ЛНА. Обстреляв войска фельдмаршала Халифы Хафтара, террористы в очередной раз нарушили режим перемирия и устроили попытку спровоцировать ЛНА на ответные действия.

Однако ливийские национальные силы приняли решение не разворачивать боевых операций, сохраняя свою приверженность мирному урегулированию обстановки в стране, передает Nation News.

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари сообщал о готовящейся провокации в районе аль-Вишка и на территории к западу от города Сирт. По информации ЛНА, ПНС перенаправляло туда турецких наемников, ранее прибывших в столицу, и военную технику, полученную от Анкары. Изначально армия Хафтара планировала нанести по противнику превентивный удар, но позднее отказалась от идеи, чтобы договориться дипломатическими методами.

Напомним, что с 12 января на территории Ливии действует режим прекращения огня. Однако это не останавливает ПНС от регулярных обстрелов позиций ЛНА. Участившиеся провокации сил псевдоправительства, которые нередко включают применение тяжелого вооружения, вынуждают ЛНА обороняться и угрожают мирному решению конфликта в Ливии.