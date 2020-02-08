Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины против коронавируса

Пекин, 8 февраля. Голливудский актер китайского происхождения Джеки Чан объявил вознаграждение в один миллион юаней (143 тысячи долларов) ученому, который разработает вакцину от коронавируса.

Известный мастер боевых искусств и режиссер объявил о своем предложении в китайской соцсети weibo.

«В эти дни я действительно тронут смелостью и решительностью людей. Я жертвую маски, защитную одежду и постоянно ищу каналы поставок материалов, популяризирую знания о профилактике и контроле», — отметил Чан.

Актер написал, что готов лично поддержать сообщество ученых. Он пообещал передать вознаграждение любому исследователю вне зависимости от того, в какой стране велись разработки. Главное, чтобы препарат был эффективным и мог спасти зараженных.

Джеки Чан добавил, что для него миллион юаней небольшая сумма. Важно, чтобы улицы китайских городв не были безлюдными. Весь мир должен вернуться к нормальной жизни, считает актер.

По последним данным, от вируса пневмонии в Китае погибло 726 человек, почти 35 тысяч человек инфицированы. С подозрением на коронавирус госпитализированы около 30 тысяч человек.

Вакцину от нового вируса разрабатывают в Китае, США, России, исследования проводятся в независимых лабораториях в разных странах мира. Китайские ученые уже выделили штамм вируса. На создание и тестирование вакцины может уйти до полугода.

Ранее сообщалось, что первый житель Японии, заразившийся от китайских туристов внутри страны, выздоровел. Врачи подтвердили, что он полностью здоров.