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Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины против коронавируса

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Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины против коронавируса

Пекин, 8 февраля. Голливудский актер китайского происхождения Джеки Чан объявил вознаграждение в один миллион юаней (143 тысячи долларов) ученому, который разработает вакцину от коронавируса.

Известный мастер боевых искусств и режиссер объявил о своем предложении в китайской соцсети weibo.

«В эти дни я действительно тронут смелостью и решительностью людей. Я жертвую маски, защитную одежду и постоянно ищу каналы поставок материалов, популяризирую знания о профилактике и контроле», — отметил Чан.

Актер написал, что готов лично поддержать сообщество ученых. Он пообещал передать вознаграждение любому исследователю вне зависимости от того, в какой стране велись разработки. Главное, чтобы препарат был эффективным и мог спасти зараженных.

Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины против коронавируса

Джеки Чан добавил, что для него миллион юаней небольшая сумма. Важно, чтобы улицы китайских городв не были безлюдными. Весь мир должен вернуться к нормальной жизни, считает актер.

По последним данным, от вируса пневмонии в Китае погибло 726 человек, почти 35 тысяч человек инфицированы. С подозрением на коронавирус госпитализированы около 30 тысяч человек.

Вакцину от нового вируса разрабатывают в Китае, США, России, исследования проводятся в независимых лабораториях в разных странах мира. Китайские ученые уже выделили штамм вируса. На создание и тестирование вакцины может уйти до полугода.

Ранее сообщалось, что первый житель Японии, заразившийся от китайских туристов внутри страны, выздоровел. Врачи подтвердили, что он полностью здоров.

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