Спикер парламента Кувейта демонстративно выбросил в мусорку текст «сделки века»

Москва, 8 февраля. Спикер парламента Кувейта Марзок Аль-Ганем демонстративно выбросил в мусорное ведро распечатанный текст «сделки века» американского президента Дональда Трампа на встрече глав парламентов арабских стран. Его поступок поприветствовал генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат.

Главы парламентов арабских государств провели в Аммане встречу для координации совместных действий в связи с планом США по палестино-израильскому урегулированию.

В ходе встречи спикер парламента Кувейта взял распечатанный документ, подняв его вверх, и демонстративно выбросил в урну. Его поступок встретили аплодисментами.

Орейкат в Twitter опубликовал видео с заседания и дал свой комментарий.

«Спикер кувейтского парламентария Марзок Аль-Ганем выбросил «сделку века» в мусорную корзину во время заседания глав парламентов арабских стран, состоявшегося сегодня в столице Иордании Аммане. Спикеры единодушно отказались рассматривать «сделку века» в любой форме», — сказал генсек исполкома ООП.

В конце января американский президент представил план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Проект предусматривает создание двух государства — палестинского и еврейского. В частности, Трамп предлагает сделать столицей Палестины часть Восточного Иерусалима, где территории на Западном берегу Иордана и в секторе Газа будут соединяться между собой мостами, а также предоставить финансовую помощь для создания государства.

Палестинцы и ряд арабских стран отвергли предложенный главой Белого дома план. По их мнению, такой расклад лишает Палестину права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.

Ранее раскритиковал «сделку века» верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его мнению, план США — мерзкий и обречен на провал.