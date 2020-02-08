Иностранцы напомнили Daily Express о незаконности нахождения сил США в Сирии

Лондон, 8 февраля. Очередной фейк о «столкновениях» военных России и США в Сирии, который назвали «противостоянием уровня третьей мировой войны», стал поводом для шуток иностранцев.

Британский таблоид Daily Express опубликовал материал о «тревожной стычке» в Тель-Тамре — уже якобы четвертой за последние восемь дней. По всей видимости, военные попросту решали стандартные вопросы разграничения сил в зоне, где проводится совместное российско-турецкое патрулирование. Однако британское СМИ призвало Вашингтон бить тревогу.

У иностранных интернет-пользователей попытка таблоида вызвать новый виток антироссийской истерии не вызвала отклика. Они обратили внимание на то, что заявления издания не соответствуют опубликованным снимкам с места событий.

«Русские припарковались, а американские формирования общаются с русскими лицом к лицу, не направляя оружия друг на друга. Все это выглядит так, будто приближающийся мотоцикл их волнует больше», — перевела «ПолитРоссия» один из комментариев.

Издание при этом заявило, что «противостояние» американцев и русских произошло якобы в результате «провокации» последних, которым «доблестные военные США заблокировали доступ к нефти в Дейр-эз-Зоре». Это утверждение выглядит совершенно неправдоподобно, ведь давно известно, что именно США при помощи наемников незаконно добывают и вывозят из Сирии нефть. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах.

Пользователи Сети напомнили британскому изданию, что США незаконно находятся в Сирии. Силы Вашингтона появились в стране в 2014 году, не согласовав свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН.

«Сирия приглашала Россию и Иран для борьбы против ИГ1 (запрещено в РФ. — Прим. ФАН). Давайте не будем забывать, что именно США обеспечивали ИГ оружием», — подчеркнули комментаторы. «Это называется «Сирия», и янки не имеют права там находиться, и это факт!!» — заключил один из пользователей.

Напомним, в декабре в Сети известная оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) запустила фейк о конфликте, который якобы произошел между военными США и России в провинции Хасака. Сообщалось, что военнослужащие «устроили драку» из-за того, что обе стороны оказались в одном и том же районе. Позже в Министерстве обороны РФ опровергли данную информацию.

Многие эксперты давно уже пришли к выводу, что сценарий «Янки, гоу хоум» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США) вновь становится актуальным на фоне беспредела, который американцы творят в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.