ЛНР итоги 2—8 февраля: немцев удивил единственный КПП, СКР возбудил дело против ВСУ

Луганск, 8 февраля. СКР возбудил дело по факту артобстрела двух поселков в ЛНР. Прокуратура помогает пострадавшим от обстрелов ВСУ. Немецкие политики прошли через КПП у Станицы Луганской. В Луганске почтили память полковника Анащенко. Коммунальные службы ЛНР работали в усиленном режиме из-за снега.

СКР возбудил дело по факту артобстрела двух поселков в ЛНР

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту артобстрела украинскими силовиками поселков Голубовское и Донецкий в Луганской Народной Республике. В ходе него пострадали два местных жителя. В связи с обострением на линии соприкосновения власти ЛНР рассматривают возможность эвакуации жителей одной из улиц Голубовского.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «по факту очередного артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)».

Прокуратура помогает пострадавшим от обстрелов ВСУ

Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР продолжают оказывать консультативную помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. На текущей неделе юристы посетили поселок Красный Яр, находящийся у линии соприкосновения. Они разъяснили пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям, как правильно оформить документы.

Немецкие политики прошли через КПП у Станицы Луганской

«Политики из Германии, прибывшие в ЛНР, ознакомились с ситуацией в районе единственного пункта пропуска между республикой и подконтрольной Киеву территорией у Станицы Луганской. Особое внимание делегация уделила мосту, по которому мирные жители пересекают линию соприкосновения в этом КПП», — рассказал представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольги Кобцевой, немецкие политики «смогли воочию увидеть, что, все-таки, происходит на самом деле».

«Конечно же, они высказали непонимание того, что с украинской стороны был восстановлен пролет не в полном объеме по ширине остального моста… Также им была доведена ситуация с пунктами пропуска вообще в ЛНР, сказано, что это единственный пункт пропуска, и с украинской стороной ведется диалог по открытию дополнительных КПП. Конечно, мы заинтересованы в открытии транспортного коридора, что позволило бы людям в кратчайшее время пересекать линию соприкосновения и возвращаться домой», — рассказала Кобцева.

В Луганске почтили память полковника Анащенко

Жители Луганска почтили память начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко, погибшего три года назад в результате теракта, совершенного украинскими диверсантами. Памятные мероприятия прошли у могилы Анащенко в Луганске и у мемориальной доски во дворе его дома. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем аккаунте в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Коммунальные службы ЛНР работали в усиленном режиме из-за снега

На текущей неделе территорию ЛНР накрыли обильные снегопады. В связи этим глава республики Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов в сжатые сроки расчистить дороги от снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.