Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе

Киев, 8 февраля. Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом сообщил адвокат бывших силовиков Александр Горошинский.

Бывших бойцов спецподразделения Украины «Беркут» передали представителям Донбасса во время первого за два года обмена пленными 29 декабря 2019 года. Всего киевская сторона передала Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, а в Киев вернулись 76 человек.

В числе обмениваемых лиц находились и бойцы спецподразделения, которых считают причастными к гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах.

«Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей», — сообщил Горошинский.

Горошинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ряду других государственных деятелей с просьбой отменить амнистии для тех, кто участвовал в так называемом «евромайдане». Адвокат потребовал, чтобы власти обеспечили справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года.

По словам самих экс-беркутовцев, они согласились на обмен, чтобы исключить возможность его срыва. Их отказ мог поставить достигнутые договоренности под угрозу.