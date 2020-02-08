Тарасов рискнул жизнью новорожденной дочери по пути из роддома домой

Москва, 8 февраля. Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов рискнул жизнью новорожденной дочери, когда забирал ее из роддома.

Профессиональный спортсмен забрал жену Анастасию Костенко и новорожденную дочь из роддома. 32-летний Тарасов показал подписчикам в Instagram видео из автомобиля по пути домой. На кадрах футболист держит родившуюся дочь на руках вместо того, чтобы поместить ее в автолюльку. Таким образом полузащитник нарушил ПДД. В таком случае даже незначительная авария могла привести к трагическому исходу.

Примечательно, что старшую дочь усадили в кресло для перевозки детей.

Тарасов, ставший отцом в третий раз, ранее показал своим поклонникам фотографии малыша. На кадрах запечатлена также его супруга. Футболист на родах не присутствовал из-за сборов с казанским «Рубином», но, несмотря на это, оставался на связи со своей семьей.

В 2018 году полузащитник связал себя узами брака с участницей конкурса красоты «Мисс Россия — 2014». В июле того же года у пары родилась дочь, в феврале 2020 Тарасов стал отцом в третий раз.

У спортсмена подрастает дочь от первого брака. В данный момент бывшие супруги судятся из-за алиментов.

Также футболист был в браке с ведущей телепроекта «Дом-2» и певицей Ольгой Бузовой. Официальные отношения продлились с 2012 по 2016 год.