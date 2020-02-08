Поклонская предсказала будущее Украины, насаждающей гражданам «державную мову»

Москва, 8 февраля. Навязывание «державной мовы» на Украине приведет к тому, что от государства будут шарахаться все приграничные страны, будто рядом с ними живут пираты из Сомали. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В своем Telegram-канале она рассказала, что может случиться с Украиной в ближайшем будущем, если в стране продолжится курс насильственного насаждения национального языка.

По мнению Поклонской, помешательство государственных властей на «мове» приведет к тому, что они начнут прибегать к допросам животных, чтобы выяснить, на каком языке «говорят» они. Ведь при такой языковой политике даже братья меньшие вынуждены будут выражаться по-украински.

«До «революції Гідности» не возникало вопросов, на каком языке говорят граждане. В Киеве почти все было на русском: от цен в магазинах до заголовков в газетах. В Закарпатье — на венгерском. А теперь просто так не выйдет — настала диктатура «демократии», — цитирует Поклонскую «Царьград».

Она отмечает, что на Украине хотят заставить всех забыть свой родной язык «та почати розмовляти мовою», как по мановению волшебной палочки.

«Наверное, скоро и кошечек начнут проверять: а почему они мяукают не на державной мове?! И всех неправильных кошаков, у которых русское или венгерское «мяу», заставят продавать — в счет оплаты квиточков за электричество», — описала ситуацию представительница Думы.

Поклонская представила языковую инквизицию для животных, где экс-лидер Украины Петр Порошенко («Пан Порошенко»), которому «привычно быть в свинском состоянии», начнет «допрашивать хрюшек».

«Будет лазить с фонариком по сараям и заставлять боровов хрюкать по-украински. «Слуги народа» пойдут рейдом по собачьим будкам — искать неправильное «гав-гав». А в это время ведьма [экс-депутат Верховной рады Украины Ирина] Фарион станет кружить на метле вокруг границ Украины. Зачем? Да черт ее знает — она просто на голову шибанутая. Вот такой Николай Васильевич Гоголь у нас получается…» — заключила депутат.

Несмотря на то, что для большой части граждан Украины русский язык является родным, власти страны в последние годы проводят активную работу по его вытеснению. В частности, в сентябре 2017 года экс-президентом страны были утверждены поправки в закон «Об образовании», предусматривающие полный переход на преподавание на украинском языке в средней и высшей школах. Год спустя в стране вступил в силу закон, устанавливающий минимальную долю программ и песен на украинских радиостанциях на национальном языке.