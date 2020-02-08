Суд Красноярска оправдал обвиняемого в убийстве старушки «из жалости»

Красноярск, 8 февраля. Жителя Красноярска, которого обвиняли в убийстве 90-летней прабабушки, оправдали. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

По данным следствия, 23-летний Александр Радцев совершил убийство в 2018 году, чтобы облегчить страдания прабабушки и родственницы, которая за ней постоянно ухаживала.

Присяжные решили, что правнук не имеет отношения к убийству женщины. Молодого человека освободили в зале суда, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что суд в Казани вынес приговорил местному жителю, который убил и расчленил приятеля, закопав останки в мешках на городском пляже. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.