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Суд Красноярска оправдал обвиняемого в убийстве старушки «из жалости»

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Суд Красноярска оправдал обвиняемого в убийстве старушки «из жалости»

Красноярск, 8 февраля. Жителя Красноярска, которого обвиняли в убийстве 90-летней прабабушки, оправдали. Об этом сообщается на сайте краевого суда. 

По данным следствия, 23-летний Александр Радцев совершил убийство в 2018 году, чтобы облегчить страдания прабабушки и родственницы, которая за ней постоянно ухаживала.

Присяжные решили, что правнук не имеет отношения к убийству женщины. Молодого человека освободили в зале суда, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что суд в Казани вынес приговорил местному жителю, который убил и расчленил приятеля, закопав останки в мешках на городском пляже. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.

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