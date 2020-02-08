Ученые сообщили о приближении к Земле опасного астероида PZ39

Москва, 8 февраля. Уфологи считают, что нашей планете грозит опасность из-за астероида, который пролетит возле Земли в середине февраля. Небесному телу присвоили название PZ39.

Ученые открыли этот космический объект 23 октября 1995 года. Его диаметр составляет от 440 до 990 метров. Космическая глыба пронесется в 5,8 млн км от поверхности Земли. По предварительным оценкам, небесное тело будет двигаться со скоростью 57 тысяч км/час. Исследователи полагают, что траектория его полета будет пересекать орбиту нашей планеты. Именно поэтому он может представлять опасность.

Астрофизики говорят, что Земле может угрожать любой метеорит, размер которого составляет от 25 м до 1 км. Сближение такого объекта с нашей планетой чревато серьезными последствиями. Радует тот факт, что таких огромных астероидов не так уж и много, как и шансов, что они столкнуться с Землей.

Отмечается, что двигающийся к Земле астероид PZ39 делает оборот вокруг Солнца за 650 дней и следующая встреча с ним может произойти через полвека.

Ранее сообщалось, что Россия откроет Центр по отслеживанию опасных астероидов, главной задачей которого будет обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей. Сейчас известно примерно о 21 тысяче потенциально опасных для Земли объектов, которые могут столкнуться с нашей планетой. Отмечается, что подобные центры были открыты в Америке и Европе с 2005 года, после того, как был обнаружен астероид Апофис, передает телеканал «360».