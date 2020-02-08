Политолог Мухин: Папа Римский дал Зеленскому аванс, но тот не понял и начал хвастаться

Политолог Алексей Мухин объяснил, зачем папа римский Франциск назвал украинского лидера Владимира Зеленского «президентом мира».

После своей встречи с понтификом, которая состоялась сегодня в Ватикане, Владимир Зеленский заявил, что Его Святейшество назвал его «президентом мира».

«Вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — похвастался Зеленский после аудиенции.

Однако генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин призвал президента Украины не обольщаться на этот счет.

«Помните, как Нобелевскую премию мира выдали авансом американскому президенту Бараку Обаме в надежде, что он прекратит агрессивную внешнюю политику США? Но не получилось. Не остановилась агрессия США по отношению к разным странам. Папа римский Франциск, будучи добрым и хорошим человеком, сегодня тоже выдал аванс Владимиру Зеленскому. Он предпринял попытку поместить в его голову мысль о том, что нужно быть президентом мира и что это гораздо лучше, чем вести войну, особенно на своей территории. Но президент Украины Зеленский не понял, что ему сделали политический аванс, он начал хвастаться. И если сейчас он не сделает правильные выводы, то катастрофы не избежать», — сказал Алексей Мухин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Отметим, что, как следует из сообщения, опубликованного на сайте украинского президента, Зеленский обратился к папе с просьбой «помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России».

Напомним, последний этап обмена пленными между Киевом и Донецкой и Луганской республиками прошел в формате «все установленные на всех установленных» в декабре 2019-го. Тогда Украине передали 76 человек, а ДНР и ЛНР — 124.

Договоренность о декабрьском обмене была достигнута во время встречи «нормандской четверки» в Париже. Следующий нормандский саммит должен состояться в Берлине. Украинская сторона планирует, что на нем будет достигнуто соглашение о новом этапе обмена удерживаемыми лицами, который будет «очень большим и массовым», как отмечал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.