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Политика

Политолог Мухин: Папа Римский дал Зеленскому аванс, но тот не понял и начал хвастаться

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Политолог Мухин: Папа Римский дал Зеленскому аванс, но тот не понял и начал хвастаться

Политолог Алексей Мухин объяснил, зачем папа римский Франциск назвал украинского лидера Владимира Зеленского «президентом мира».

После своей встречи с понтификом, которая состоялась сегодня в Ватикане, Владимир Зеленский заявил, что Его Святейшество назвал его «президентом мира».

«Вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — похвастался Зеленский после аудиенции.

Однако генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин призвал президента Украины не обольщаться на этот счет.

Политолог Мухин: Папа Римский дал Зеленскому аванс, но тот не понял и начал хвастаться

«Помните, как Нобелевскую премию мира выдали авансом американскому президенту Бараку Обаме в надежде, что он прекратит агрессивную внешнюю политику США? Но не получилось. Не остановилась агрессия США по отношению к разным странам.

Папа римский Франциск, будучи добрым и хорошим человеком, сегодня тоже выдал аванс Владимиру Зеленскому. Он предпринял попытку поместить в его голову мысль о том, что нужно быть президентом мира и что это гораздо лучше, чем вести войну, особенно на своей территории. Но президент Украины Зеленский не понял, что ему сделали политический аванс, он начал хвастаться. И если сейчас он не сделает правильные выводы, то катастрофы не избежать», — сказал Алексей Мухин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политолог Мухин: Папа Римский дал Зеленскому аванс, но тот не понял и начал хвастаться

Отметим, что, как следует из сообщения, опубликованного на сайте украинского президента, Зеленский обратился к папе с просьбой «помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России».

Напомним, последний этап обмена пленными между Киевом и Донецкой и Луганской республиками прошел в формате «все установленные на всех установленных» в декабре 2019-го. Тогда Украине передали 76 человек, а ДНР и ЛНР — 124.

Договоренность о декабрьском обмене была достигнута во время встречи «нормандской четверки» в Париже. Следующий нормандский саммит должен состояться в Берлине. Украинская сторона планирует, что на нем будет достигнуто соглашение о новом этапе обмена удерживаемыми лицами, который будет «очень большим и массовым», как отмечал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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