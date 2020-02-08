Делегация из России прибыла в Анкару для консультаций по Идлибу

Анкара, 8 февраля. Российская делегация прибыла в Анкару, где проведет переговоры с турецкими дипломатами по поводу ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили местные СМИ.

Возглавил группу представителей Москвы замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Делегация уже встретилась с коллегами из Турции в местном министерстве иностранных дел.

Собеседники, как ожидается, на консультациях обсудят сложившуюся в Идлибе ситуацию и соблюдение сочинских соглашений, достигнутых в 2018 и 2019 годах.

В минувший вторник состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Собеседники обсудили сирийское урегулирование с акцентом на происходящие события в Идлибской зоне деэскалации, где в последнее время существенно обострилась ситуация.

Недавно подразделения турецких войск без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри Идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам. В результате погибли четыре военных, еще девять получили ранения.