Мишустин отметил, что погибший депутат Хайруллин прожил яркую и достойную жизнь

Москва, 8 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Государственной думы Айрата Хайруллина и отметил, что парламентарий прожил яркую и достойную жизнь, в которой добился значительных успехов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Айрат Назипович прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли. Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной думе», — говорится в телеграмме премьера.

Глава Кабмина РФ отметил, что на протяжении многих лет Хайруллин последовательно отстаивал интересы своих избирателей и стал соавтором ряда важных законопроектов, направленных на укрепление агропромышленного комплекса.

Ранее соболезнования родным и близким парламентария выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Хайруллин прошел путь в Думу с позиции депутата горсовета Казани, и более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока.

Айрат Хайруллин погиб 7 февраля при крушении вертолета в Татарстане, напоминает «Ридус». Борт Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево. На борту находились три человека: депутат, его помощник и пилот. Двое последних выжили и находятся в больнице с травмами.

Сотрудники аппарата парламентария сообщили, что в пятницу Хайруллин совершал рабочий визит в Казань.