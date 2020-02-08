В Таиланде солдат устроил кровавую стрельбу. События дня. ФАН-ТВ

Из Таиланда сегодня приходят ужасающие новости. На северо-востоке Королевства в городе Корат солдат устроил кровавую стрельбу. По сообщениям местных СМИ, погибли не менее 17 человек. Журналисты пишут, что в военном лагере капрал застрелил своего командира и двух сослуживцев. После украл автомобиль и отправился в сторону торгового центра. Там он начал стрелять по посетителям молла. Далее последовал взрыв гранаты и пожар. Чуть позже мужчина взял в заложники около 16 человек. Одновременно вел трансляцию в Facebook. Причина его поступка неизвестна. Однако некоторые издания утверждают, что перед нападением солдат выступил с критикой в адрес коррупционеров. Территория торгового центра оцеплена. Полиция проводит спецоперацию. Мы следим за развитием событий.

Гумпомощь России Китаю

23 тонны поддержки. Россия отправила в Китай гуманитарную помощь. На борту самолета МЧС лекарства и около 2 млн медицинских масок — то, что защитит жителей Поднебесной от коронавируса. Груз собирали несколько дней в Московской, Тверской и Воронежской областях.

«МЧС России сформировало гуманитарный груз общим весом 23 тонны, объемом 190 кубометров, то есть полная загрузка. Груз предназначен для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он будет доставлен бортом самолета Ил-76 МЧС России», — заявил директор департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев.

Экипаж МЧС сопровождают специалисты Роспотребнадзора. Все делается для того, чтобы спасатели не заразились опасным вирусом. Оказать гуманитарную помощь Китаю распорядился президент России Владимир Путин. В борьбе с вирусом наша страна оказывает немалую помощь. Российские ученые работают над созданием вакцины, а их китайские коллеги испытывают, возможно, спасительный отечественный препарат. Сейчас в городе Ухань, откуда и пошла инфекция, делается все, чтобы избежать новых заражений и поднять на ноги тех, у кого диагностировали болезнь. Сегодня там открыли второй специализированный госпиталь на 1500 мест. Его построили буквально за 10 дней. Это медучреждение для пациентов, у которых диагноз подтвердился. Их число идет на десятки тысяч, но есть и обнадеживающие цифры. Уже больше 2000 человек побороли болезнь.