Главные новости 8 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 8 февраля.

Блогеров и СМИ попросили пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию. Власти Казахстана назвали причину массовой драки с погибшими.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий произошедших событий. Восемь человек погибли, десятки пострадали в массовых беспорядках в Казахстане.

Злая собака вырвалась из домашнего вольера и набросилась на двухлетнюю девочку в Тюменской области, сообщили СК РФ. Агрессивный пес вцепился в голову двухлетней девочки в Тюмени.

Турецкие медики пришли к выводу, что прием больших доз силденафила, который содержится в виагре, может привести к дальтонизму. Турецкие медики предупредили о необычном побочном эффекте виагры.

ДТП произошло на трассе «Дон» на территории Воронежской области. Три человека погибли, шестеро пострадали в страшном ДТП с маршруткой под Воронежем.

Подтвердить или опровергнуть ее сможет выживший пилот, который находится в реанимации в тяжелом состоянии. Появилась новая версия катастрофы с вертолетом депутата Хайруллина под Казанью.

Пользователи Сети раскритиковали внешность заслуженных артисток. «Внучок» Галкин сфотографировался с «бабусями» Пугачевой и Бабкиной.

Генерал-майор запаса, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун призвал начать «гибридную войну» на территории РФ, чтобы развалить ее. Сенатор Цеков пригрозил жестким отпором генералу СБУ, собравшемуся «развалить» Россию.

Неизвестные устроили перестрелку рядом с детским садом в Воронеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу. Неизвестные в Воронеже открыли стрельбу возле детского сада.

Крупнейший за последнее время военный конвой прибыл из Турции в Идлиб. САА освободила 11 поселений юго-западнее Алеппо. Сирия новости 8 февраля 12.30: 300 турецких военных машин прибыли в Идлиб, САА продвинулась к юго-западу от Алеппо.