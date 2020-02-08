В Сети шокированы поведением жены футболиста, спевшей гимн Украины в нижнем белье

Москва, 8 февраля. Интернет-пользователи шокированы поведением жены футболиста «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка Ирины, исполнившей национальный гимн в нижнем белье.

Девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором исполняет гимн страны в одежде в цветах украинского флага. Она, снимая себя в зеркало и показывая фолловерам нижнее белье, не допела — в какой-то момент воскликнула и рассмеялась.

Юрист Юрий Юрченко не исключил, что жене профессионального спортсмена может грозить уголовная ответственность за публичное надругательство над государственными символами.

Исполнение Морозюк гимна Украины вызвало неоднозначную реакцию у интернет-пользователей. Многие из них были шокированы неуважительным отношением к государственным символам страны.

«Когда в голове пусто, то идей не густо!» Чему удивляться-то, эта мадам из отряда потребителей, все свои права знает, и себя любимую обожает!» — написал Вадим Беляев.

«Какая страна — такое уважение», — осудил «певицу» Макс Каменский.

«Жалкое зрелище», — подчеркнул sergey135.

«Вот у этой девочки мозги есть?» — задался вопросом korbut_oleg.

Другая часть юзеров подтрунила над развернувшимся скандалом вокруг супруги украинского полузащитника.

«Не знал, что Морозюк женат на Любови Успенской», — пошутил nikas_sports.

«Правильно, надо вообще без трусов петь», — сказал в шутку dontaskwhy.

«Ну разумеется, нужно было исполнять без», — добавил friend.