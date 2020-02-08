Депп показал суду 87 видео, на которых Херд истязала и била его

Лос-Анджелес, 8 февраля. Голливудский актер Джонни Депп представил в суд записи с камер наблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей супруги Эмбер Херд.

Как пишет издание LADBible, суд просмотрел 87 роликов. По словам Деппа, бывшая супруга его часто оскорбляла и применяла физическое насилие. Он пояснил, что Херд била его руками и ногами.

На опубликованных кадрах видны синяки и ссадины на лице актера.

Напомним, что Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд в марте 2019 года. Он хочет возместить моральный ущерб в размере 50 млн долларов за статью о том, как Херд называет себя «жертвой домашнего насилия».

Он также обвинил бывшую с измене с бизнесменом с Илоном Маском и в избиениях. Актер считает, что Херд преследовала только одну целью — улучшить свою репутацию на фоне женского движения #metoo.

В апреле 2019 года Херд назвала Деппа «монстром». Она пояснила, что через год после начала их супружеской жизни актер начал злоупотреблять спиртными напитками и наркотиками.

Актриса также рассказала, что Депп устраивал сцены ревности из-за коллеги Херд Джеймса Франко, который был ее партнером на съемочной площадке. Она добавила, что всегда прощала мужа, потому что сильно его любила.

Но вместо любви со стороны Деппа актриса часто видела только побои. Херд утверждает, что Депп — жестокий человек. Эти заявления актер назвал клеветой.