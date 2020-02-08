Шокированная украинка рассказала о ночных обитателях вокзала в Киеве

Киев, 8 февраля. Администрация одного из железнодорожных вокзалов в Киеве запрещает находиться на территории ночью людям без билетов, исключение составляют наркоманы и бомжи, обитающие на полу. Об этих и других ужасах в подробностях рассказала жительница украинской столицы.

Несколько дней назад девушка хотела вместе с супругом пообщаться с родственником, поезд которого ехал по маршруту из Харькова во Львов и делал короткую остановку в Киеве ранним утром.

Супруги решили не тратиться на такси и приехали на вокзал на последнем троллейбусе, думая, что переждут пару часов до поезда. Но не тут то было — из пяти залов ожидания они не смогли найти ни одного бесплатного или доступного для отдыха, температура воздуха ни чуть не выше, чем на улице, а везде стоял ужасный запах из-за ночующих на вокзале бездомных.

«Витают такие ароматы, что впору одевать противогаз. Причем такие личности обитают по всему периметру. Они везде — на полу, на подоконниках, возле каждой батареи», – вспомнила украинка.

По ее словам, укромное место все же удалось найти, но тут вмешался охранник, который потребовал их покинуть здание вокзала, раз у них нет пассажирских билетов. На резонный вопрос о спящих на полу бездомных охранник не нашел, что ответить.

«Для профилактики он пару раз пнул ногой спящего на полу инвалида с палочкой, крикнул ему: «На выход». И благополучно куда-то испарился», — добавила шокированная увиденным девушка.

Супругам впоследствии удалось выяснить, что охрана получила распоряжение «сверху» не пускать в залы ожидания и на территорию вокзала людей без билетов.

«И не важно, какая погода, и сколько время. Но почему-то бомжей это не касается», — заключила она.

Ранее корреспонденту Федерального агентства новостей довелось на себе прочувствовать все кошмары украинских поездов. Следуя по маршруту Киев — Москва, он получил массу негативных впечатлений: вагоны старые и грязные, туалеты своим видом и запахом способны напугать даже самого неприхотливого путешественника, а проводники нарушают все мыслимые и немыслимые правила провоза пассажиров и багажа.