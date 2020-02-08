Попытка освободить фигурантов «московского дела» на 9 Мая ставит крест на карьере Гудкова

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, фигурант «московского дела» Егор Жуков и оппозиционные депутаты Мосгордумы анонсировали свой проект амнистии, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем они сделали упор на так называемых «политзэков», а депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин предложил заодно простить и наркоторговцев с наркопроизводителями, так как их наказания якобы слишком суровы.

Этот неоднозначный жест носит агрессивный характер и в то же время ставит крест на карьере отдельных представителей оппозиции, заинтересованных в освобождении преступников, которые устраивали провокации во время массовых беспорядков в августе 2019 года. В частности, на пресс-конференции Гудков заявил, что победа Советской армии в Великой Отечественной войне якобы не имеет значения для россиян, что является оскорблением истории на фоне ее восприятия в современной России.

Когда терять уже нечего

На своей странице в социальной сети Facebook Гудков хвалится проектом, называя его «настоящим и широким». Также он критикует ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), называя закон «террористическим». Экс-депутат намерен использовать появившийся «шанс» на освобождение фигурантов «московского дела» и сравнивает осужденных провокаторов с заложниками, проводя странную параллель между государством и террористами.

При этом следует обратить внимание, что проект «амнистии» заключенных по якобы политическим мотивам либералы хотят реализовать именно на «ненужный россиянам» праздник 9 Мая, когда в страну приедут лидеры Белоруссии, Молдавии, Армении, Сербии, Чехии, Китая, Франции и еще 10 стран. Кроме того, в День Победы Москву может посетить президент США Дональд Трамп, который уже получил приглашение, но еще не дал на него ответ.

Стоит отметить, что паразитировать на теме 9 Мая любит не только Гудков, но и вся либеральная оппозиция в целом. Пытаются забросать грязью самый значимый для России праздник Алексей Навальный и его подопечная внучка предателя-«власовца» Любовь Соболь. На портале радиостанции «Эхо Москвы» рассказывают о ключевой роли США в победе над нацистской Германией. До сих пор памятен опрос «Дождя» о необходимости сдачи Ленинграда.

Как видно, Гудков совсем не одинок в своем желании использовать День Победы в собственных целях. Сложившаяся ситуация говорит о том, что оппозиционера уже давно не заботит собственная репутация, ведь сегодня он представляет собой человека, которому уже нечего терять. Обратив внимание на нынешнее положение Гудкова в качестве политического деятеля, можно увидеть, что в последнее время его репутация стремительно катится вниз.

Чужой среди «своих»

Дмитрий Гудков занимается самоликвидацией в политической среде не ранее, чем с 2013 года. В то время он состоял в «Справедливой России», но после решения бюро президиума Центрального совета был исключен за действия, наносящие вред партии.

На выборах в Государственную думу VII созыва Гудков представлял партию «Яблоко» в 206-м Тушинском одномандатном избирательном округе. В марте 2016 года оппозиционер подписал меморандум «Яблока», обязавшись принять установки партии. Представителем партии он пробыл недолго — уже в декабре 2017 года политик разорвал союз, заявив, что причиной этого решения является нежелание главы «Яблока» Григория Явлинского встречаться с ним лично.

В августе 2019 года в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку «независимых кандидатов» на выборах в Мосгордуму. Поводом для проведения протестных акций стал отказ столичной Избирательной комиссии регистрировать представителей оппозиции кандидатами в депутаты по причине выявленной массовой подделки подписей в подписных листах.

На почве возмущения либералов произошло множество провокаций, закончившихся задержанием молодых людей, вышедших на улицы отстаивать интересы оппозиции. Многие из них получили реальные сроки за то, что «независимые кандидаты», среди которых был и Дмитрий Гудков, отказались признавать, что подписи были сфабрикованы.

Тогда же незарегистрированного кандидата в Мосгордуму признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованной акции), Гудков пробыл в СИЗО 40 суток. Однако политических очков эта авантюра оппозиционеру не принесла.

Столь внушительный «послужной список» характеризует Гудкова как недальновидного и неудачливого оппозиционера, не имеющего какой-либо поддержки даже в «либеральных кругах». В 2013 году взлет его политической карьеры был напрямую обеспечен союзом со «Справедливой Россией», но в дальнейшем как самостоятельную политическую фигуру Гудкова преследовали только поражения.

Предсказуемо, что коллеги предпочитают держаться подальше от либерала-неудачника, чтобы избежать вредных ассоциаций у избирателей. Гудков же в свою очередь старается выставить себя «своим» и тем самым реанимировать политическую карьеру. Именно для этого он использует тему 9 Мая для очередной провокации по «московскому делу». Очевидно, что бывшему депутату не интересна судьба заключенных, его цель — попытаться раздуть политический скандал в день, когда в Москву приедут лидеры многих стран.