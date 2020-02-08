Брошенная Самбурская решила танцевать до упаду, потеть и худеть

Москва, 8 февраля. Актриса театра и кино Настасья Самбурская решила провести ночь в столичном клубе после расставания с любимым человеком. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Заявление о переменах в личной жизни актриса записала на видео и опубликовала в социальной сети.

«Меня сегодня бросили. В ответ на это я тоже решила бросить пару килограммов. Поэтому сегодня я где-нибудь в московском ночном клубе буду танцевать до упаду, потеть и худеть», — с грустью сообщила она подписчикам.

Новость о расставании Самбурская озвучила дрожащим голосом, выдающим ее искренние переживания. Она призвала «всех брошенок страны» объединяться.

«Так что, все брошенки страны, объединяйтесь», — сказала актриса.

Фанаты поддержали звезду, посоветовав ей не расстраиваться. Они выразили уверенность в том, что актриса встретит человека лучше. «Другой найдется и еще лучше!», «Только не плачь, смотреть на женские слезы больно!», «Настасья, не грусти! Все наладится!», «Да это пускай он плачет, что ты ушла от него», — написали поклонники.

Однако некоторые фолловеры решили, что актриса их разыгрывает, и на самом деле никакого расставания нет.

Ранее актриса осудила звезд, которые используют проблемы в личной жизни, чтобы напомнить о себе, заявив, что хочет интересовать зрителей талантом, а не скандалами.

Как правило, Самбурская предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому о ее возлюбленных известно немногое. В 2016 году она состояла в отношениях с белорусским певцом Александром Ивановым, а в 2017-2018 годах была замужем за белорусским актером Кириллом Дыцевичем. По одной из версий, причиной разрыва послужило рукоприкладство со стороны супруга. С кем встречалась актриса в последнее время неизвестно.